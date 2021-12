“Confíen en mí, venimos a ser iguales entre ustedes”

Durante el primer pase de lista del nuevo director de la Policía Municipal, Pedro Ariel Mendivil García, este hizo hincapié en la necesidad de dignificar el trabajo policial y llamó a la unidad a todos sus miembros.

“Confíen en mí, venimos a ser iguales, humildes entre ustedes (…) tenemos un claro compromiso de lo que hay que hacer allá afuera”, expresó. “Tenemos que ser una fuerza azul, potente, unida, segura y respalda por sus mandos”.

Mendivil García fue elegido como director de Seguridad Pública Municipal este jueves por la tarde por el cabildo de Mexicali tras la salida de Joel Hidalgo Dueñez Hurtado a menos de dos meses de haber asumido el cargo.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, lo felicitó y le agradeció haber aceptado el cargo.

También señaló que Mexicali se encuentra entre los 50 municipios más violentos de México, por lo que requieren de una Policía mejor equipada, para lo cual hay un incremento al presupuesto del próximo año.

Agregó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) una partida de 2 mil 700 millones de pesos para los municipios afectados por la violencia, entre los que se encuentra Mexicali.

“Por años la Dirección de Seguridad Pública ha sido, si no olvidada, al menos rezagada (…) a pesar de las deficiencias y carencias han estado ahí, pero en los últimos años ha sido crítico, la falta de equipo, arriesgan sus vidas sin el equipo necesario, no hay radios, patrullas, chalecos que no sirven y el Fortaseg que ya no llega”, dijo Bustamante Martínez.

“Quiero hablarles de cosas claras, la Policía necesita de equipo, apoyo y que se mejores sus prestaciones; el trabajo es demasiado, licenciado Mendivil, pero usted lo sabe hacer, hoy inicia una nueva era en la corporación”; agregó.

Mendivil García dijo que enfocará su directiva en tres ejes: con la reestructuración de los mandos policiales, la prevención del delito de la mano con la ciudadanía y socializar las acciones que los policías realicen para salvaguardar a la sociedad, impulsando el sentido de pertenencia.