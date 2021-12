Gobernador panista de Guanajuato dice analiza darle "sepultura" a Alianza Federalista

TABASCO.-El gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, anunció que su estado regresará a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Asimismo aseguró que se analizará "darle sana sepultura" a la Alianza Federalista, que dijo "funcionó".

Al llegar a la sede donde se realiza la reunión de la Conago, el mandatario reconoció que la Alianza está “un poco desdibujada” puesto que varios de sus integrantes ya se han ido y “otros no sabemos si estamos o ya no estamos, o qué pasó con la Alianza”.

“¿Está muerta ya la alianza federalista?”, se le preguntó.

“Pues mira, yo creo que al final la Alianza fue un ejercicio, un ejercicio que cumplió su objetivo y vamos a ver qué podemos hacer para apoyarnos".

Te puede interesar: Maru Campos abandona Alianza Federalista y vuelve a la Conago

“¿Dice fue?”, se le siguió cuestionando.

“Sí, porque ya no nos hemos reunido; (Jaime Rodríguez) 'El Bronco' ya no está, Silvano (Aureoles) ya no está, (Javier) Corral ya no está, quién más me falta… me falta otro gobernador, Colima ya no está, Nacho Peralta ya no está obviamente y pues cuántos son que salieron. Hay que replantearnos los que nos quedamos que es (Javier) Cabeza de Vaca, (Miguel) Riquelme, su servidor, y Durango ver si nos reunimos, invitar otros estados o ver si ya se le da sana sepultura, pero fue un proyecto que funcionó, que sirvió un objetivo y fue buena la Alianza”, contestó.

“¿Se confirma que Guanajuato regresa a la Conago?”, se le preguntó.

“Por lo pronto estamos aquí y esto si quieren ponerlo como un regreso aquí estamos, siempre que nos han citado hemos estado”, indicó.