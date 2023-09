Vivirá OFA su segunda temporada

Mexicali, Baja California.- Con la participación de seis equipos se llevará a cabo la Temporada 2023 de la Organización de Fútbol Americano (OFA) a partir de este 29 de septiembre.

El torneo se jugará en la categoría Colegial y se disputarán siete jornadas de temporada regular donde participarán equipos de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Valle Imperial.

Por la capital bajacaliforniana jugarán Cimarrones UABC Mexicali, Lobos Club, por Tijuana estarán los Tigres, Cimarrones UABC y Tutankamones representará a Ensenada y finalmente estará Centinelas del Valle Imperial.

Contentos de que está liga tiene un crecimiento, el año pasado fue una temporada muy buena y creemos que la de este año será mucho mejor, tenemos un equipo más que suma y eso a la vez aporta calidad a todos los equipos”, resaltó Abel Prieto, presidente de la OFA.

De igual manera, Abel destacó que en la semana cinco se reunirá el consejo para determinar los playoffs para esta edición.

Tenemos dos opciones; la primera es que el número uno avance de manera directa a la final y el dos y tres jueguen por avanzar a la final, la otra es que tengamos a cuatro equipos clasificados y se crucen el uno contra el cuatro y dos contra el tres”, aportó Prieto.

Finalmente, el presidente adelantó que el duelo entre UABC con Ensenada y Mexicali se disputará el trofeo Cimarrón.

Queremos que se vuelva una tradición como en Estados Unidos el que dos instituciones de diferentes regiones se enfrenten entre sí, este año será un trofeo y sobre todo que se vuelva un clásico”, concluyó.

JORNADA 1

Tigres Nva Tijuana vs Tutankamones

UABC Ensenada vs Valle Imperial

UABC Mexicali vs Locos Mexicali

Síguenos en TikTok: https://www.tiktok.com/@lacronicacom