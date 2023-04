Villa Florida sorprendió a Álamo Islas

MEXICALI, Baja California.- Villa Florida sorprendió y venció 2-0 a la escuadra de Álamo Islas, encuentro que se llevó a cabo en el Campo de la Nacozari.

Muy rápido en el encuentro los locales tomaron la delantera con una genialidad de Alexis Herrera quien definió de “taquito” con la pierna derecha dentro del área y enfrente del arco, que fue suficiente para vencer al guardameta rival para el 1-0 apenas al minuto 14´.

Ya para la parte complementaria, Rafael Ibarra se encargó de asegurar el triunfo para Villa Florida con un gran remate desde fuera del área con la pierna izquierda para el 2-0 final al minuto 63´.

PRÓXIMA JORNADA 20

P. Nuevo vs V. Florida

Á. Islas vs Div. del Norte

SV Baja vs Bachilleres

Santa Rosa vs Rev. Jalisco

E. Agrícola vs Rev. Beep Beep

Alianza vs Col. San Luis

Ferrocarril vs Man. Vera

Descansa: Santa Isabel.