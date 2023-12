"Venado" López tuvo un año de consolidación

Mexicali, B.C.- A poco más de un año de convertirse en el sexto campeón mundial cachanilla dentro del pugilismo profesional Luis Alberto “Venado” López (29-2, 16KO´s)) realizó sus primeras defensas en este 2023.

Fue el pasado 10 de diciembre del 2022 cuando “Venado” entró a los libros de la historia ya que derrotó por decisión mayoritaria a Josh Warringhton (31-2, 8KO´s) en Leeds, Inglaterra y se adjudicó el cetro de los pesos pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“Fue una pelea muy intensa, el referí estuvo en todo momento inclinado hacía el, siempre estuvo marrullando con golpes en la nuca y al cuerpo, fue una victoria muy sufrida y fue algo que disfruté mucho”, señaló.

Posteriormente, el pugilista del Gimnasio Polideportivo sostuvo dos defensas con éxito en este año; enfrentó a Michael Conlan en tierras inglesas y a Joet González en la Unión Americana.

Daniel Resendiz

“Fue un año muy bueno, hicimos dos grandes peleas, estoy contento por cerrar como campeón del mundo, no defraudamos a la gente y buscaremos más retos para seguir dejando el nombre de Mexicali en alto”, expresó el pugilista de 30 años.

El originario de la Colonia Centinela comenzó la temporada con una visita nuevamente a Inglaterra donde se midió Michael Conlan (18-2) el pasado 27 de mayo. López salió con la mano en alto ya que ganó por la vía del nocaut técnico en el quinto asalto.

“Fue un combate muy emocionante, porque fue ir en contra de todo y sacar una victoria contundente, fue algo maravilloso que mi gente lo disfrutó, al final del día la gente me ovacionó, iba dispuesto a que no me aguantaría la pegada y la estrategia era esa de ganar por el nocaut”, compartió.

Daniel Resendiz

Después, Luis Alberto cerró el año el pasado 15 de septiembre en Corpus Christi, Estados Unidos contra Joet González (26-3), donde el cachanilla se fue con la victoria por decisión mayoritaria ya que recibió tarjetas de 116-112, 118-110 y 117-111. Cabe resaltar, que esta fue la primera vez en que “Venado” disputó la pelea estelar a cargo de la promotora Top Rank ESPN.

“Contentísimo, además de ser la pelea estelar y el pelear en esa fecha tan importante para mi país, hoy me tocó representar a los mexicanos en una pelea complicado, fue un peleador que nos exigió muchos movimientos y gran defensa, era un boxeador que iba para adelante, nunca fuimos un blanco fijo”, expresó.

En lo social, “Venado” fue homenajeado el 22 de octubre con un mural en el puente Quintana Roo ubicado en el boulevard Río Nuevo, creado por el muralista cachanilla “Made”.

“Agradecido y contento por la gente que ha estado y estuvo ahí, el cariño que uno siente como campeón es muy bueno, yo siempre lo he dicho no quiero ser un campeón más, sino que quiero ser recordado por mucho tiempo”, indicó.

Sobre las nuevas generaciones mexicalenses dentro del boxeo, López recalcó que busca ser una motivación para todos.

“Siempre trato de motivarlos, decirles que todo se puede comentarles que la vida puede cambiar en cualquier momento, les digo que trabajen duro y sobre todo sean disciplinados, queremos que salgan más campeones aquí en la ciudad”, subrayó.

Actualmente, México cerró con diez campeones mundiales en distintas divisiones del boxeo profesional.

“El hambre que tienen los boxeadores mexicanos, somos un país que nos vale todo y siempre queremos conseguir lo que queremos, nos empeñamos mucho en lo que hacemos y siempre queremos ser ganadores”, dijo.

Un 2024 lleno de retos

Daniel Resendiz Da

Para el próximo año que está en puerta, el pupilo de Juan Betancourt tendrá su primer compromiso ante el japonés Reiya Abe (25-3, 10KO´s) con fecha y sede aún por definir.

“Nos toca una pelea mandatoria, esa si la tenemos que pelear si o si, entonces primeramente salgamos victoriosos a pensar en unificar los títulos y pues empezar hacer mi nombre más grande”, concluyó.

LOS TÍTULOS MUNDIALES CACHANILLAS

AÑO BOXEADOR RIVAL VÍA

SEDE DIV. Y ORG.

2019 Andy Ruiz Jr. Anthony Joshua KOT

Nueva York Pesado AMB- FIB-OMB

2019 Elwin Soto Ángel Acosta KOT

California Minimosca OMB

2009 Alfredo Ángulo Harry Joe KO3

Connecticut Mediano ligeros OMB

1998 Rubén Sánchez Carlos Salazar KOT8

Mexicali Mosca OMB

1988 Jorge Páez Calvin Grove DM

Mexicali Pluma FIB

1986 Gilberto Román Jiro Watanabe DU

Japón Supermosca CMB

1984 Juan Meza Jaime Garza KO1

Nueva York Supergallo CMB

CAMPEONES MEXICANOS EN EL 2023

NOMBRE CAMPEONATO

Adrián “Gatito” Curiel Peso Minimosca (FIB)

Julio César “Rey” Martínez Peso Mosca (CMB)

Juan Francisco “Gallo” Estrada Peso Súper Mosca (CMB)

Carlos Cuadras Interino Supermosca (CMB)

Alexandro “Peque” Santiago Peso Gallo (CMB)

Rey Vargas Peso Pluma (CMB)

Rafael “Divino” Espinoza Peso pluma (OMB)

Emanuel “Vaquero” Navarrete Peso pluma y súper pluma (OMB)

Saúl “Canelo” Álvarez Peso súper medio (AMB),

CMB, FIB y OMB)

Luis “Venado” López Peso pluma (FIB)