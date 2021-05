Universo Marvel podría desarrollar parte de película de superhéroe en Mexicali

Poco conocido en el mundo de los comics, particularmente entre otros del universo de Marvel, un superhéroe o antihéroe mexicano podría saltar a las pantallas a través de las plataformas digitales de streaming para el próximo año.

Según proyecciones, el rodaje podría iniciar a principios del próximo año en Mexicali.

Se trata de Anura, la rana, cuya historia está prevista para desarrollarse en una ciudad fronteriza del norte de México y que actualmente se encuentra en una fase de pre producción en la capital bajacaliforniana.

Reno Reez, productor de esta filmación, asegura que se trata de una película y una historia desarrollada completamente en México, pues buscaban romper el paradigma del “gringocentrismo” y los héroes estadounidenses.

Anura, la rana, cuenta la historia de un joven nacido en la frontera de México, que eventualmente adquiere poderes similares a los de los reptiles, como al crecimiento de extremidades amputadas, agilidad, resistencia, saltos, entre otros.

En el desarrollo de la trama se enfrenta a la vida en las calles, el pandillerismo y eventualmente al crimen organizado tras descubrir y controlar sus poderes. Finalmente, el enemigo de la trama es Xenobot, quien sería interpretado, presuntamente, por Carlo Méndez, hermano de la actriz Eva Méndez.

La historia, señala Reez, fue adaptada de la original de Marvel, que ubica a Anura como el líder de una flota sobreviviente del Galactus, el Devorador de Mundos y que alerta a los Cuatro Fantásticos de su llegada a la Tierra.

Este personaje fue creado originalmente por Fred van Lente y Cory Hamscher, y apareció por primera vez en septiembre del 2007 en el número 26 de Marvel Adventures Fantastic Four, de acuerdo al sitio marvel.fandom.com.

Aunque la película se encuentra en etapa de fondeo, Reez, director y productor de BAMP Media, ya se encuentra en la coordinación de entrenamientos de los actores de acción que participarán en el filme.

Reno Reez ha participado en actor y productor y asistente de producción en películas de Estados Unidos como The Dirty 30, El Último Baile, Restored Me o Hard: Life of a bondservant; también es conocido con el apodo de Paisawood.