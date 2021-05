Emily Blunt y su esposo podrían unirse a Marvel para el reboot de “Los 4 Fantásticos”

LOS ÁNGELES, California. – Recientemente, han comenzado a circular los rumores de que Marvel está interesado en que los esposos Emily Blunt y John Krasinski formen parte de la nueva película de “Los 4 Fantásticos”, aunque por el momento, no hay nada confirmado.



También, se había dado a conocer que el papel de Susan Storm ya había sido ofrecido para la actriz, aunque se especuló que ella lo rechazó. Ahora, el portal Geekosity, ha informado que Marvel está haciendo todo lo posible para que la actriz cambie de opinión.

No solo ella es la elección más popular para interpretar a Susan Richards, pero es perfecta para el rol. Es una actriz realmente buena que le agregaría seriedad al papel. Añadir a su esposo de la vida real sería la cereza del pastel”, informó una fuente cercana de la producción.



Esta no es la primera vez que los creadores del MCU buscan a la actriz, pues la protagonista de “Un lugar en silencio” fue la primera opción para interpretar el papel de Black Widow, pero la actriz lo rechazó por problemas de agenda, por lo que el rol le fue otorgado a Scarlett Johansson.



Por su parte, su esposo, John Krasinski se ha mostrado más entusiasmado por formar parte de la familia de los superhéroes, algo en lo que hizo hincapié en una entrevista el pasado 2020:



“Me encantaría formar parte del universo de Marvel. Amo esas películas porque son muy divertidas, pero también creo que están muy bien hechas. Y ciertamente, muchos de mis amigos están en esas películas. Si me están considerando para Mr. Fantastic, continúen haciéndolo, porque a mí me encantaría”, expresó el actor.



¿Cuándo se estrena la película?



Aún no hay fechas confirmadas para el comienzo del rodaje de “Los 4 Fantásticos”, pero con el reciente éxito de Wanda Vision y Falcon y el Soldado del Invierno en Disney+, los fanáticos esperan que llegue en algún momento del 2023.



También se ha informado que el nuevo filme será dirigido por Jon Watts. Quien trabajó en la saga de Spider-Man: Homecoming, Far From Home y la próxima en estrenarse, No Way Home.