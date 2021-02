Abandonan estudios 2 mil 500 alumnos de Cobach en BC

La principal causa de deserción escolar, que alcanza el 5% de la institución, son los problemas generados por las clases a distancia.

México adquiere las vacunas más eficaces

Pfizer, Moderna y Sputnik V han sido tres de las vacunas que mayor eficacia han mostrado y todas ellas han sido adquiridas por México. The Lancet, revista científica, respalda la información.

Registro no define orden al vacunar

Si tienes 60 años o más y no has logrado registrarte en el portal de vacunación, no te preocupes. Hugo López-Gatell explicó que esto no definirá el orden para la aplicación de la inyección, sino que la edad será lo que lo determine.