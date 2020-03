Se aferra a sus sueños

A Frank Di lo hemos visto en “La Voz”, en “La Academia”, “Tengo talento mucho talento”, entre otros realitys musicales, pero lo que lo ha mantenido vigente es su perseverancia en la música.

Muestra de eso es el lanzamiento de su segundo material discográfico con un formato EP compuesto de cuatro canciones inéditas de las cuales se desprende el primer sencillo ‘La última gota’.

La cual es una nueva fuión entre el pop y el mariachi, mezcla que pensó con la intención de llegar a más público, así lo expresó en entrevista con este diario. “Es una manera de llegarle a mucho más público, lamentablemente vivimos en una época en donde la mayoría de las personas tratan de etiquetar y encasillarse.

“Yo creo que cuando Dios te da talento puedes jugar, no de una manera sátira, sino hablo de la manera de aprovechar el rango vocal, la oportunidad de fusionar, si puedes hacer varios estilos”, declaró el tijuanense en su visita por Mexicali.

TRABAJA PARA MANTENERSE VIGENTE

Después de participar en los programas de competencias de canto más importantes en México y Latinoamérica, el cantante sabe que lo más importante es trabajar arduamente para seguir su camino en la música.

“Lo que yo he hecho es trabajar, arduamente, tocar puertas, luchar, tener sueños y siempre fijarme en algo, es mi objetivo, es como ver hacía arriba y decir: tengo que llegar a esa meta. Obviamente en el camino va haber obstáculos, pero sé que voy a llegar.

“El problema es cliché pero es no mantenerse, porque a lo mejor preguntan: ¿y tu cómo te has mantenido? y no, no me he mantenido, he trabajado, yo creo que no se trata de tener la oportunidad y desaprovecharla”, dijo.

LAS FÓRMULAS NO EXISTEN

Aunque dijo no sentirse en posición de aconsejar a otros, si dijo que lo más importante es simplemente tomar las oportunidades que se van presentando en la vida.

“Todo esto que conlleva la onda artística ha sido ser diferente, proponer cosas diferentes, no se trata de colgarse un molcajete y decir soy único… no sé trata de buscar ese tipo de diferencias.

“Se trata de ser únicos, hay esencias, y yo creo que cuando encuentras la fusión entre tu talento, tu personalidad, las ganas que tienes y el sueño se hace un match perfecto, y no tienes que hacer nada más que trabajar”, concluyó.

EN CORTO

- ‘La última gota’ es un tema del desamor con fusión del pop y mariachi.

- El tema fue compuesto en coautoría con el productor Andrés “Chano” Guardado.

- Participó en La Voz México, La Academia y Tengo talento mucho talento (en Estados Unidos).

- Ha compartido escenario con Yuri, Marisela, Rocío Banquells, La Banda El Recodo, Yuridia, Juan Solo, Aneeka, Ov7, Alejandra Avalos, Yahir, Irán Castillo, entre otros.

