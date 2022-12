Sarahi Ceceña está lista para debutar con Tigres Sub 18 en la Liga MX Femenil

La futbolista cachanilla Sarahi Ceceña emprenderá el vuelo a las Fuerzas Básicas del Fútbol Femenil con los Tigres de la UANL en la categoría Sub 18 para el Torneo Clausura 2023 que estará comenzando la próxima semana.

La mexicalense de 16 años se mostró contenta por tener la oportunidad de jugar a este nivel del futbol mexicano femenil.



"Me siento ilusionada con ganas de que esta aventura inicié, nunca había esperado tanto como hoy, así que me siento muy bien al respecto y con muchas ganas de trabajar y demostrar mis habilidades”, comentó la jugadora felina.

Ceceña comenzó su aventura dentro de este deporte en los equipos de Roes Soccer, Ceffo Femenil entre otros muchos equipos, además que representó a Baja California en los Juegos Nacionales Conade 2022.

Pase por muchos equipos en Mexicali, cada uno me aportó demasiado mucho aprendizaje de por medio, no me arrepiento de ninguno en todos los que pasé te puedo decir que encajé y creo que más que nada agradecer a todos los equipos que me tuvieron en sus filas”, explicó.

La cachanilla que desempeña la función de mediocampista estará debutando con las felinas en la Sub 18 el próximo 7 de enero, donde Tigres visitará a Mazatlán.



"Un plan que tengo a corto plazo es anotar mi primer gol, si vienen más pues mucho mejor, creo que demostrar mi mejor versión dentro de la cancha, mejorar siempre para intentar ser la mejor de este plantel”, concluyó.