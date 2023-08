Reconoce Andrade reto en investigar las “narcofosas”

La nueva Fiscal General del Estado, Maria Elena Andrade Ramírez, reconoció que se enfrentarán a un gran reto al continuar con las investigaciones de la fosa clandestina en el poblado Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali, en la cual se han encontrado más de 20 cuerpos.

“Es uno de los principales retos que vamos enfrentar, vamos a atacar este delito de frente, aquí no hay compromiso con nadie, el único compromiso es con la sociedad”, expresó.

Blindar el Valle de Mexicali es otro reto que enfrentará la fiscal debido a la gran violencia que ha vivido la zona en los últimos años.

Precisó que fue ella quien implementó el escudo Sonora-Baja California.

“No permitimos que los grupos delincuenciales entrarán a invadir nuestro Valle, de esa manera como directora (de Seguridad Pública) di cuenta en su oportunidad, no lo vamos a permitir, vamos a recuperar el Valle de Mexicali porque nosotros somos dueños de nuestra ciudad y su valle”.

La Fiscal negó tener temor de ocupar el cargo al tener una amplia experiencia en seguridad y justicia, por lo que garantiza que tendrá una ruta para devolver la seguridad al estado.

“Por supuesto que no, yo tengo más de 35 años dedicando seguridad y justicia, por supuesto que no, simplemente porque no hay compromisos con nadie y vamos a afrontar lo que venga con el valor necesario y en equipo”, finalizó.