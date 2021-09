Prevén buena afluencia en últimos días de Fiestas del Sol

Por debajo de los aforos permitidos y un aforo que ha crecido durante la segunda semana es como se acerca la recta final de las Fiestas del Sol 2021, aseguró el director del patronato Carlos Alejandro Ríos Abarca.

Según se informó, hasta el momento no se ha llegado a los niveles máximos de afluencia permitidos por las autoridades, de entre 15 y 20 mil personas, siendo el máximo reportado alrededor de 14 mil 900.

Aunque reconoció un inicio lento, aseguró que durante los últimos días el aforo y la confianza en las Fiestas del Sol crecieron, por lo que esperan un saldo positivo.

“Con mucho esfuerzo lo estamos logrando, vamos día a día, no traemos excedentes” admitió “con lo que juntamos un día se paga al artista del siguiente, queríamos evitar eso, también esa situación nos ha implicado un poco más de gastos”

Por otra parte, el funcionario comentó que se han dado casos de personas a quienes no se les permitió la entrada a la feria al dar positivo a Covid-19, pero asegura que han sido pocos casos.

“Tuvimos un día en que si tuvimos alrededor de cuatro personas que se regresaron por salir positivos” comentó “más que venir a la feria, como que querían aprovechar que el costo de la prueba era muy económica, porque llegaron directamente”

Asimismo, señaló que se han dado casos de personas no vacunadas que no quieren realizarse la prueba, por lo que se tuvo que pedir que se retiraran, pero indica que no se han dado mayores incidentes.