Presentan Copa Dagal 2023 en la 16 de Septiembre

Con el objetivo de subir el nivel de baloncesto en la capital bajacaliforniana, el Club Panteras del Grupo Educativo 16 de Septiembre será sede del primer torneo de Baloncesto Dagal 2023.

Dicho torneo se jugará en las categorías Sub 10, Sub 15, Sub 18, así como Primera, Segunda y Tercera Fuerza en ambas ramas, a partir del 15 de mayo en las instalaciones deportivas de Grupo 16 de Septiembre.

“Tenemos a los muchachos dentro de la Liga Libae que es un torneo de Preparatorias, ya en la Universidad, el equipo se esta fogueando en Copas invitacionales, este torneo será muy bueno para foguearnos, hay jugadores que están en la mira de algunos equipos de la Cibapac”, comentó el entrenador Vicente Ríos.

Asimismo, la Dirección General del Grupo Panteras informó que los costos de inscripción serán de 850 pesos para las categorías Primera, Segunda y Tercera Fuerza, mientras que los equipos de las categorías con límite de edad cubrirán una cuota de inscripción de 750 pesos.

Se premiará con trofeos a los primeros tres lugares de cada categoría y con premio en efectivo al "Jugador Más Valioso" de cada categoría.