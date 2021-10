Niegan ingreso para segunda dosis a 250 menores de BC en California

Son 250 personas menores de 18 años de Baja California, que se aplicaron la primera dosis en California, pero no los dejaron volver para completar el esquema de vacunación, reveló la Secretaría de Salud.

Estos menores acudieron a las autoridades estadounidenses para recibir la primera dosis a través de una cita, sin embargo, al intentar ingresar nuevamente por su segunda dosis, se les negó el pasó por los agentes de las garitas.

El secretario Alonso Pérez Rico, explicó que ya cuentan con un plan para garantizar esta segunda dosis, no obstante, no contempla gestionarla con Estados Unidos, ya que los menores mexicanos no son responsabilidad del gobierno extranjero.

El doctor Pérez Rico, mencionó que están por iniciar un censo, para determinar cuántas personas hay en esta situación, tanto mayores como menores de edad.