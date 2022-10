Mujeres que volvieron a nacer

A pesar de que el cáncer de mama es una de las primeras causas de muerte en el país, ser diagnosticada con la enfermedad no es sinónimo de muerte, pues, hay vida después del cáncer.

Así lo manifiestan cuatro mujeres de diferentes edades con algo en común: todas ellas vencieron la batalla contra el cáncer, algunas incluso más de una vez y una se encuentra actualmente en la lucha desde hace seis años, sin embargo, esto no desmotiva a quienes siguen enfrentándose al cáncer de mama, ya que cuentan con el apoyo de sus familiares, amigos y la fundación que les dio las fuerzas para luchar el Grupo Oncológico Vida, Fe y Esperanza.

Martha Elena Atondo Navarro es una mujer de 55 años de edad quien fue detectada con cáncer de mama a los 35 años de edad en el 2002, hoy 20 años después vive para contar su historia y motivar a otras mujeres que pasan por lo mismo a no rendirse.

‘‘Mi historia inició en el 2002, empecé a tener una molestia, cosa que no le di mucha importancia, pensaba que sería porque me daba como un piquetito y se me quitaba y con los días se me fue haciendo un poquito más intenso y fue ya cuando decidí acudir al médico ya me hicieron los estudios y pues ya el diagnóstico fue de cáncer de mama’’, contó Martha.

Para ella recibir esta noticia fue fuerte y a la vez devastador debido a la desinformación de la enfermedad, la cual en ese entonces era un poco desconocida y poco sé sabía al respecto, por lo que fue algo que no se esperaba y que expresó no pensó que le fuera a suceder.

Es gracias a que poco a poco la información respecto a la enfermedad ha ido creciendo, las pacientes tienen más tranquilidad debido a que es el conocimiento a detalle sobre la enfermedad lo que ayuda a que no se sientan perdidas.

Lo primero que Martha pensó en aquel entonces fue en sus hijos, quienes en ese tiempo eran menores, sin embargo, fue precisamente el foco de su motivación para salir adelante, además de informarse y conocer casos de mujeres que habían librado la batalla, lo que la hizo pensar: ‘‘si ellas pudieron entonces yo también puedo’’.

Haciendo todo lo que tenía en sus manos para salir adelante, así fue como hoy 20 años después vive para contar su historia e inspirar a otras mujeres que son recién diagnosticadas.

La atención de los médicos, apoyo psicológico y la motivación de su familia fue lo que poco a poco fue alentando a Martha a no desistir en su lucha, esto hizo que ella se sintiera apoyada y respaldada en su proceso.

Buscando apoyarse por todos los medios, así fue como llegó al Grupo Oncológico Vida, Fe y Esperanza, ya que el conocer mujeres que estuvieran pasando por lo mismo fue lo que más le ayudó, donde conoció las perspectivas de otras pacientes, lo que le permitió tener un panorama más amplio de la enfermedad.

Sin embargo, en el 2014 el cáncer de mama regreso a su vida, el cual fue detectado durante uno de sus chequeos anuales, pero esta vez Martha ya se encontraba preparada porque ya tenía más información al respecto y sabía lo que tenía que hacer esto, hizo que el recibir la noticia por segunda vez no tuviera el impacto que tuvo la primera vez que la recibió.

Mencionó que esta vez fue un poco más fácil debido a que las circunstancias eran diferentes y el caso fue menos complicado, aun así no bajó la guardia y una vez más luchó contra la enfermedad logrando salir victoriosa por segunda vez.

‘‘El estar en el grupo oncológico nos ayuda muchísimo porque aprendemos de muchas formas porque para llevar el tratamiento como son las quimioterapias nos enseñan que si tomar y qué no tomar en cuanto a la alimentación, pero sobre todo a manejar las emociones’’, expresó.

Y es que la estabilidad emocional es uno de los factores más influyentes en el tratamiento contra el cáncer.

El salir adelante por segunda vez de esta situación dejó a Martha un aprendizaje a pesar de la gravedad de esta, pues ahora manifestó que disfruta más la vida y quien la rodea, además de convertirse en una persona más espiritual.

‘‘Yo creo que a pesar de ser una situación tan difícil y que siempre la consideramos sinónimo de muerte, el diagnóstico hoy por hoy sabemos que hemos aprendido mucho sobre el tema, pero también hemos aprendido a salir adelante’’.

El vivir esta inesperada experiencia género en Martha un crecimiento que ella definió como ‘‘volver a nacer’’ pero ahora siendo consciente de la importancia de disfrutar cada momento de la vida y apreciando lo que se tiene sin añorar lo que no.

Libre de cáncer desde hace 14 años

Martha Quintero es sobreviviente de cáncer de mama, actualmente tiene 74 años y fue detectada en el 2008 a los 60, pero desde hace 14 años se encuentra libre de la enfermedad, no obstante decidió seguir siendo parte del Grupo Oncológico Vida, Fe y Esperanza gracias al apoyo que recibió por parte de sus compañeras.

Martha dijo que al llegar por primera vez al grupo no podía contener las lágrimas debido a que acababa de recibir la noticia de que tenía cáncer de mama, pero después de hablar con las miembros del grupo logró salir con una sonrisa en el labio, por tanto apoyo y motivación que recibió.

Conociendo las experiencias de otras sobrevivientes, Martha se decidió a no dejarse rendir a pesar de conocer poco acerca de la enfermedad, ya que su única experiencia cercana con el cáncer la tuvo por medio de su mamá, quien tuvo cáncer cervicouterino.

Poco conocía ella en aquel entonces del cáncer de mama, pero de acuerdo a la información de su médico el cáncer no avanzaría debido a su edad, por lo que requirió ser operada quirúrgicamente.

Fue un 15 de mayo en que fue operada para posteriormente comenzar con el tratamiento de las quimioterapias y después de radiación y una vez que logró salir de la operación con resultados positivos comenzó con el tratamiento hormonal.

Desde esa fecha Martha dice que ha seguido adelante, con 14 años siendo parte de la fundación comenta ya no querer irse, pues ser servidora de este y ayudar a sus compañeras es algo que la gratifica.

‘‘Le doy gracias a Dios porque el cáncer llegó a mi vida, a mi persona porque me hizo cambiar en el momento que dices tú, me dio cáncer, sí, te sientes mal, dices cáncer, es muerte, pero no para nada, te hace meditar de lo bueno y de lo malo’’.

A Martha, al igual que a otras mujeres, la noticia le cambió la vida y la orillo a ver las cosas diferentes, pero hoy se encuentra feliz de vivir para contarlo y ser inspiración para sus compañeras del grupo.

Si bien hay altibajos, destacó que el grupo es como un hogar donde todos son felices, así como pueden llorar libremente para desahogarse, pues es un espacio sano y libre de expresarse.

Agradecida con las personas que la apoyaron y le dieron el ánimo, Martha pasa sus días dando servicio a nuevas miembros del grupo y dedicando su vida a ella, ya que sus hijas ya son personas mayores.

‘‘Si no conoces la enfermedad no vas a poder luchar, te vas a venir abajo y entre más conoces más te interesas, ya no somos aquellas personas que estaban muy oprimidas y cabizbajas, ahora vivimos mejor’’, finalizó.

Es paciente de cáncer de mama desde el 2016

María de Jesús Vargas González tiene 46 años y es paciente de cáncer de mama desde el 2016 y es la tercera en su familia que lo padece, es por esto que una vez que recibió la noticia ya estaba empapada en el tema, además de que por sus antecedentes constantemente realizaba sus exploraciones.

Desafortunadamente, fue en uno de sus chequeos de mamografía que se detectó una leve inflamación, sin embargo, solo se le recetó vitamina C, pues parecía tratarse de nada alarmante, por lo que solo se trató de esta manera por un tiempo.

Pero a los meses el panorama cambio para María, comenzó a presentar síntomas de cambios de color en los senos, lo que llamo su atención y esta vez decidió acudir con un especialista quien a través de un diagnóstico se detectó que tenía cáncer de mama y a pesar de que conocía sus antecedentes, el proceso fue difícil porque siempre prevaleció este pensamiento de que a ella no le sucedería.

Desde entonces María se encuentra luchando contra el cáncer recibiendo tratamiento de quimioterapia y radiaciones, sin embargo, señala que Dios es muy grande y puso a personas en su camino que han sido ángeles, refiriéndose a sus compañeras del grupo oncológico quien para ella ya es una familia más.

Además de la motivación y las charlas de apoyo entre las integrantes, el grupo también cuenta con psicólogos, especialistas, enfermeras y nutriólogos para darles atención y guiarlas durante el proceso.

‘‘Ahora sí que se valora todo, hasta el aire, el agua, todo aquello que a veces uno no le ponía importancia, esta enfermedad, la verdad te llega mucho’’.

María agregó ser una apasionada a su trabajo, pues tiene 16 años siendo manicurista, una actividad que le encanta y también la ha ayudado en aquellos momentos complicados, pues la ayuda a no mantenerse enfocada en su enfermedad.

Le gano la batalla al cáncer desde hace 10 años

Irma Ruiz, de 51 años, es sobreviviente de cáncer de mama desde hace 10 años, fue detectada a los 41 en etapa avanzada y como en los anteriores casos, recibir la noticia fue igual de difícil para ella.

Irma recuerda haber estado viendo un programa de detección de cáncer de mama en televisión donde enseñaban cómo hacerse autoexploraciones, por lo que decidió realizarse una en casa y fue así como sintió una anomalía en uno de sus senos.

Sin creerlo, acudió al médico a realizarse los estudios correspondientes donde le confirmaron lo que más temía: tenía cáncer de mama y fue ahí donde comenzó su proceso.

Para Irma fue difícil mantener una buena actitud, explicó que si bien se trata de una noticia para la que nadie se encuentra lista, fue gracias al apoyo que recibió de sus hijos y de su esposo que siguió adelante.

Pero fue cuando llegó al Grupo Oncológico Vida, Fe y Esperanza, Irma gano otra motivación más gracias a conocer los testimonios de otras sobrevivientes, además de la ayuda psicológica que recibió para poder sobrellevar la enfermedad.

Para ella pertenecer al grupo y poder contar su experiencia fue terapéutico y a causa de eso tuvo una mejor actitud ante su enfermedad, siendo así que ahora se dedica a compartir consejos a aquellas mujeres que fueron recién diagnosticadas, orientándolas a tener una actitud positiva, pues está es clave para sobrellevar la lucha contra la enfermedad.

‘‘Aquí van a encontrar más que nada a una familia que nos va a abrazar, las va a comprender y las va a escuchar, también podemos llorar juntas para sacar todas esas emociones que no nos hacen bien y claro, después salimos con una sonrisa después de la plática y se nos olvidan las cosas malas en esas dos horas que tenemos de terapia de pláticas positivas’’, exclamó.

Actualmente, Irma se encuentra libre de la enfermedad, sin embargo, sigue realizándose sus chequeos constantes dependiendo de cómo evoluciona su salud.

Perdiendo el miedo

Dentro del marco de Octubre Rosa, las sobrevivientes exhortan a las mujeres a perder el miedo a realizarse los chequeos, así como sus autoexploraciones, sobre todo en este mes que es para concientizar y sensibilizar.

Y para aquellas mujeres que actualmente se encuentran dentro de la batalla contra el cáncer de mama, llaman a no perder la Fe y nunca dejar de luchar, pues si hay vida después del cáncer y ellas son una muestra de esto.

Si bien el aprendizaje es difícil y fuerte, después lo agradecen porque luchar contra el cáncer y librar la batalla para ellas significó volver a nacer y por esta razón vale la pena no rendirse.

Aproximadamente 400 casos de cáncer de mama han sido detectados este año en BC.

En lo que va del año se diagnosticaron alrededor de 400 casos por cáncer de mama en mujeres de Baja California, la mayoría de entre los 35 y 69 años, dicho por el secretario de Salud, José Adrián Medina Amarillas.

En lo que va del año la secretaría de salud tiene un registro de 146 mujeres que perdieron la vida a causa de esta enfermedad, más de la mitad fue detectada en etapas avanzadas, de ahí radica la importancia de la detección temprana, señaló el Medina Amarillas.

“El cáncer de mama, si se detecta a tiempo antes de que esté diseminado, es curado, tiene opción de curación el cáncer de mama y que las mujeres alcancen no sólo vida sino calidad de vida”.

Instala Secretaría de Salud mastógrafos móviles

Con el objetivo de acercar pruebas de mastografía gratuita a las comunidades lejanas, la secretaría de salud contará con tres caravanas que transitarán por todo el estado de Baja California.

Cada aparato en las caravanas tiene una capacidad de realizar hasta 20 mastografías por día y posteriormente los resultados son enviados al centro más cercano de salud de la zona para realizar la lectura de las pruebas.

Esta actividad es de reforzamiento en la prevención del cáncer de mama, en especial durante el 'mes rosa', indicó el subdirector general de salud, Néstor Hernández Milán.

Instalan módulos de atención para citas de mastografía y examen de papanicolau

Los módulos estarán colocados los días martes, miércoles y jueves durante todo el mes de octubre en Plaza Cachanilla de 12 a 5 de la tarde y en Plaza Galerías de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Las atenciones que se brindarán en los módulos de atención será la exploración clínica de mama para mujeres sin un mínimo límite de edad hasta los 39 años y las citas para la mastografía será para las mujeres de 40 a 69 años de edad.