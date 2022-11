Leslie Soltero hace historia gana el Campeonato Mundial de Taekwondo en Guadalajara

MEXICALI, Baja California. La cachanilla Leslie Soltero se convirtió en la quinta mexicana y en la primera mexicalense en su historia en ser Campeona Mundial de Taekwondo, luego de adjudicarse la presea dorada ante la serbia Aleksandra Perisic, evento que se está disputando en Guadalajara.



Soltero venció en un emocionante combate 2-1 con parciales de 6-5, 3-5 y 3-0 a Perisic para obtener la medalla de oro en la división de los -67 kilogramos.



En entrevista para el portal La Afición, la Campeona Mundial se mostró contenta y feliz de obtener este logró histórico para México.



Estoy muy feliz de poder hacer historia y que mejor que hacerlo aquí en casa, llena de orgullo, felicidad el subirme al podio y escuchar el himno nacional me tiene muy feliz; el ser campeona del mundo todavía no me lo creo”, expresó la taekwondoin mexicalense.