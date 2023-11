La San Luis goleó a la División del Norte

MEXICALI, Baja California. Colonia San Luis regresó a la senda de la victoria ya que goleó 4-0 a la División del Norte, partido que celebró en el campo de la División del Norte.

Tuvieron que menos de diez minutos para que los visitantes se adelantaran en el marcador con un gran disparo de Jorge Valencia que colocó el 1-0 al 8´, poco tiempo después, Alexis Pérez incrementó el marcador para el 2-0 al 10´.

Ya para la segunda mitad, Jesús Alicea apareció en la cuenta de goleadores y dejó el 3-0 al 57´y por último Valencia volvió aparecer para lograr el doblete y dejar las cuentas finales de 4-0 al minuto

73.

Por otro lado, los “Centauros” intentaron en tres ocasiones romper el cero, pero el guardameta Luis “Choco” Valdez sobresalió para mantener la puerta en cero.

PRÓXIMA JORNADA 6

Col. San Luis vs Man. Vera

P. Nuevo vs Cimarrones

Bachilleres vs SV Baja

Sta. Rosa vs R. Jalisco

Sta. Isabel vs Sta. Cecilia

Á. Islas vs L. Cárdenas

Ferrocarril vs E. Agrícola

V. Florida vs Div. del Norte