José Villa vive el momento con Guasave

Mexicali, B.C.- El pelotero cachanilla José Andrés Villa vive un sueño ya que debutó dentro de la Liga Mexicana del Pacifico (LMP) con los Algodoneros de Guasave en la temporada 2023-2024.

Villa cuenta con once juegos, tiene tres carreras anotadas y se ha ponchado en siete ocasiones.

“Estamos muy bien, trabajando y mejorando día a día, es una experiencia muy bonita ya que estoy con grandes jugadores que alguna vez fueron mis ídolos como lo es Jesse Castillo”, compartió el

infielder de Guasave.

Sobre visitar tierras cachanillas, Villa recalcó que es una gran oportunidad de ver a la familia y amigos.

“Es un sueño hecho realidad desde que estaba chiquito, ósea me hubiera gustado estar en el equipo de mi ciudad aquí con mi familia, lamentablemente no se pudo, pero una organización muy buena me abrió las puertas y el venir a jugar aquí, enfrente de mi familia es una sensación muy bonita”, señaló el beisbolista de 20 años.

Compartir el diamante con los mexicalenses Jesse Castillo, Dalton Rodríguez, Kenneth Delgado y Francisco Hernández ha servido mucho para la carrera de José Andrés.

“Me ayudan mucho en todos los sentidos, siempre me han arropado a lo largo de esta campaña, me dan consejos en ofensiva y defensiva y eso siempre se agradece, el compartir equipo con ellos es algo muy motivador”, concluyó el jugador proveniente de la liga Poniente.

En el presente año, Villa debutó en la Liga Mexicana de Béisbol con los Toros de Tijuana, conectó un imparable, una carrera y disputó tres juegos.