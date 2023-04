Ferrocarril no levanta en la Liga Urbana de 1ra Fuerza

El equipo del Ferrocarril consiguió su sexta derrota de manera consecutiva y se estancó en la penúltima

posición de la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza, ya que perdió 3-0 ante Villa Florida, acciones que se llevaron a cabo en el Campo de la Nacozari.



Fue antes de llegar al descanso, cuando Jan Solano apareció con un buen remate dentro del área para colocar el 1-0 al minuto 42.

Iniciando la parte complementaria, Solano consiguió su doblete en el cotejo con un disparo en las afueras del área para aumentar la diferencia de 2-0 al 49´. Finalmente, Lucio Cárdenas dejó los números finales con un remate dentro del área para obtener la victoria de 3-0 al minuto 70.



PRÓXIMA JORNADA 19 (Abril 16)



R. Jalisco vs P. Nuevo

Sta. Isabel vs E. Agrícola

Bachilleres vs Alianza

Div. Norte vs Ferrocarril

Villa Florida vs Á. Islas

R. Beep Beep vs Santa Rosa

Man. Vera vs SV Baja

Descansa: Col. San Luis