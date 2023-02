"Cachas" tendrá una dura prueba ante La Tribu en la Liga TDP

MEXICALI, Baja California.- Con el objetivo de seguir escalando en la tabla de posiciones, Cachanillas visitará a la Tribu de Ciudad de Juárez este domingo 19 de febrero a partir de las 14:00 horas, tiempo de Baja California.

Dicho compromiso representará a la Jornada 14 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

El complejo deportivo de la Tribu será testigo de este enfrentamiento, donde los “Cachas” en la jornada pasada golearon 4-1 a Fútbol Premier, mientras que la “Tribu” ganó 2-1 sobre Obson Dynamo.

“Creo que supimos aprovechar los espacios que nos dio el rival y sobre todo nos da confianza tanto mentalmente como futbolísticamente, sabemos que vamos contra un equipo que está en las posiciones de arriba”, compartió el jugador Erasmo “Pay” Ramírez.

CLASIFICACIÓN – GRUPO 17

EQUIPO PTS

Chihuahua 26pts

Cd. Juárez 23pts

Xoloitzcuintles 21pts

Cimarrones 21pts

Búhos 20pts

Etchojoa 19pts

Ceproffa 19pts

Cachanillas 18pts

Obson 14pts

Fútbol Premier 9pts

Guaymas 5pts

PARTIDOS JORNADA 14

Xoloitzcuintles vs Obson

Cimarrones vs Guaymas

Fútbol Premier vs Etchojoa

Ceproffa vs Búhos

Descansa: Chihuahua.