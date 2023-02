"Cachas" regresan a casa este sábado ante Xolos

MEXICALI, Baja California. Con la misión de regresar a la senda del triunfo, Cachanillas Fútbol Club recibirá a Xoloitzcuintles, duelo correspondiente a la Jornada 15 de la Liga de Tercera División

Profesional (TDP), el cual se celebrará en el Necaxa a partir de las 19:00 horas.

En la jornada anterior, la tropa de José Pérez cayó 3-2 ante la Tribu de Ciudad Juárez, mientras que los Xolos ganaron en penales 4-2 a Obson Dynamo luego de empatar 1-1 en el tiempo regular.

“Tenemos esa hambre de ganar ya que sentimos que nos arrebataron unos puntos que son muy valiosos para nosotros, tenemos la mentalidad de que así es el fútbol y esto aun no se acaba, todavía hay mucho por dar”, comentó el jugador Oscar Sígala.

De igual manera, Sígala quien llegó como refuerzo para el Clausura 2023, en tres partidos disputados ha anotado en tres ocasiones, convirtiéndose en un referente dentro del equipo de “Cachas”.

“Contento ya que me están dando la confianza los directivos y estoy dando resultados, esperamos seguir así para este torneo y más que nada poder poner el nombre del equipo en los primeros lugares que ese es el principal objetivo”, concluyó el jugador de 20 años.

CLASIFICACIÓN – GRUPO 17

EQUIPO PTS

Chihuahua 26pts

Cd. Juárez 26´pts

Cimarrones 24pts

Xoloitzcuintles 23pts

Búhos 23pts

Etchojoa 22pts

Ceproffa 19pts

Cachanillas 15pts

Obson 15pts

Fútbol Premier 9pts

Guaymas 5pts

OTROS PARTIDOS

Búhos vs F. Premier

Etchojoa vs Cd. Juárez

Obson vs Chihuahua

Guaymas vs Ceproffa