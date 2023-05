Cachanillas van por el bicampeonato

Con un contingente de 43 atletas cachanillas, el equipo XTARS buscará el Bicampeonato Internacional de

Porras de la competencia The Magical Championship of the World 2023, el cual se llevará a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco este 19 y 20 de mayo.



Para esta edición, animadores provenientes de Francia, Alemania, Brasil, Gran Bretaña, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Japón, Guatemala, China y México participarán en las categorías Peewee Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.

“Las niñas se han preparado desde agosto del año pasado, fue una preparación muy fuerte tanto física como psicológica, donde las niñas han estado entrenando tres veces por semana tres horas”, comentó la entrenadora Payola Ornelas.“Me siento muy orgullosa de que este deporte cada vez sea más conocido, dándole la posición que le corresponde como cualquier otro”, compartió.