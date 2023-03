"Bodoke" consiguió su segundo campeonato

David “Bodoke” Flores (10-0) logró su segundo campeonato dentro de su carrera boxística ya que venció por la vía de la decisión unánime a Daniel Vaquera (6-1) luego de recibir números de 76-75, 77-74 y 76-75.

Dicho combate fue pactado a ocho rounds dentro de la división de los Pesos Pluma, donde se disputó el Campeonato Regional de la Fecombox.

Por otro lado, Flores adelantó que tiene como objetivo buscar un campeonato Mundial Juvenil.

Por último, el pugilista del Gimnasio Polideportivo, agradeció a toda la afición por el apoyo.

“Muchas gracias a todos los que me han apoyado, les pido que no me pierdan la fe, vamos a ir por más, primero seremos campeones nacionales para luego ser campeones mundiales”, concluyó.