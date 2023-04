Asistieron fieles creyentes a catedral en Sábado Santo

Acuden fieles creyentes a los templos en sábado de Gloria, en el cual se conmemora el segundo día de la muerte de Jesús en la religión católica, asistentes explicaron que significa para ellos acudir a este tipo de eventos.

En la catedral Nuestra Señora de Guadalupe y en otros templos de la ciudad se llevó a cabo la bendición de imágenes, la cual consiste en llevar imágenes o escultura de santos para bendecir con agua bendita.

La señora Marisela ha acudido los últimos tres años a bendecir las imágenes que ha comprado o le han regalado, fue después de la pandemia del Covid-19 cuando se acercó más a la iglesia.

“Yo siempre he sido creyente, pero no acudía tanto a la iglesia, pero desde la pandemia que muchos familiares se enfermaron y se vieron bien malos, fue cuando comencé a venir más y las últimas semanas santas he venido a la mayoría de los eventos”

Por su parte, la señora Cielo de la colonia Baja California acudió este año a la bendición de imágenes porque recientemente compró una virgen de Guadalupe y rosarios en la Basílica de la Ciudad de México.

“No todos los años vengo, pero hace dos semanas fui a la Ciudad de México, visite la Basílica de Guadalupe, compre una virgen y rosarios, por eso quise venir este día a bendecirlos” expresó.

La señora Ana Bertha también es fiel creyente de la religión católica, por lo que para ella es muy importante acudir a este tipo de eventos porque considera que reafirma su fé con la religión.

“Para mi es muy importante acudir, no solamente en semana santa, sino todo el año, en cualquier festividad, pero aun así no faltó en cada sábado santo para que me bendigan las imágenes de mis santos” comentó.

Posterior a esto se realiza la vigilia pascual en la noche del sábado, en la cual se conmemora la esperanza del regreso de Jesús después de su muerte, se lleva a cabo la noche previa al domingo de resurrección.

