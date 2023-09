Zona sísmica

Adelanta resultados Bienestar

Ya llegó la época de informes y la alcaldesa de Tijuana aprovechó para adelantarse y sacar su mejor carta presumiendo sus números de Bienestar. Previo a su informe, al igual que lo hizo el año pasado, Montserrat Caballero organizará foros de sus ejes temáticos para ir calentando motores y en el primero mostró el músculo.

Según los cálculos, alrededor de 3 mil personas respondieron al llamado del secretario Gerardo López, con todo y pancartas. Este evento, según comentaron, fue un tanteo para el evento grande el próximo mes de octubre, que será en el audiorama del Museo El Trompo.

De momento, este primer foro confirmó lo que algunos sondeos muestran, a saber, que Bienestar y sus programas son los que más aprueba la población respecto a esta administración municipal.

CREAN FRENTE EN ROSARITO

Fue una reunión entre amigos a la que se congregaron al menos unas 50 personas, pero que dio como resultado la creación del Frente Ciudadano. Rosaritense, el cual tendrá la encomienda de unirse en su momento, a la causa de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez.

Muchos de los ahí reunidos son empresarios del ramo gastronómico, entre ellos Norma Gutiérrez, ex candidata por el PES a la diputación local, Rosario “Chayo” Castillo, presidente del Grupo Madrugadores de Rosarito e integrantes del Grupo Pro Municipio, por mencionar algunos.

También se apersonó en el sitio Jaime Martínez Veloz y el presidente de Movimiento Ciudadano en la localidad Javier Hernández Tovalín y el priísta Juan Loperena, entre otros.

Según se comenta, este grupo tendrá la encomienda de hacer crecer su membresía para que su voz se escuche y además podrán lupa a los próximos aspirantes a ocupar un cargo de elección.

De hecho, desde hace ya tiempo habían intentado hacer un frente que solo terminaba en una reunión ya que, en cuanto se reunían comenzaban los acosos del Gobierno Municipal en sus negocios, según denunciaban, así que habrá que esperar qué tanto avanza el grupo en sus intenciones de mostrar un frente unido.

Lo malo, es que muchos no han visto con buenos ojos el que políticos que representan algún partido, se quieran hacer pasar como ciudadanos, cuando hay intereses de por medio.

EN LA MIRA

El presidente del Concejo Fundacional de San Quintín, Jorge Alberto López Peralta, quiso manejar el tema del rechazo por los diputados del Congreso de Baja California de la cuenta pública de 2021 del municipio debido a un error de novatos por parte de los concejales, luego de que iniciara San Quintín como el sexto municipio de Baja California.

Pero los diputados no fueron benevolentes y como en la escuelita, reprobaron al Concejo Fundacional de San Quintín por el mal manejo del dinero en el 2021; esto a pesar de los requerimientos para solventar dichas irregularidades.

Los diputados detallaron que en este momento existen 80 carpetas de investigación en Sindicatura Municipal por las irregularidades encontradas, en las que incluso buscaron quitarle facultades al organismo sancionador para salir bien librados.

El Concejo Fundacional finaliza su gestión el 30 de septiembre de 2024, cuando entre en funciones el primer presidente Municipal en la historia de San Quintín, por lo que seguramente habrá un análisis más exhaustivo en la entrega-recepción del municipio.

Por el momento, parece que los concejales de San Quintín, piensan resolver el tema de los bonos exorbitantes que se autorregalaron con un disculpe usted no sabía que no me lo podía otorgar y regresaré el dinero.

Veremos si los organismos sancionadores están de acuerdo con esto o cuales son las sanciones que determinan, porque al ciudadano común, por un hecho como este enfrenta a la justicia sin lugar a dudas