Me gustaría conocer a la lumbrera que sabe –por lo menos- la quinta parte de las distintas acepciones de las 88 mil palabras que contiene el Diccionario de la Real Academia. ¡Chance y es mucho pedir! En cambio, estoy seguro de que usted conoce del verbo topar que tiene múltiples variantes y se utiliza en muy diversos ámbitos…

Lo comento porque, muy pronto, topar puede ser elegida como “La Palabra del Año 2022” por la Fundéu* y la RAE**. Entre las doce posibles ganadoras -además de topar- están apocalipsis, criptomoneda, diversidad, ecocidio, gasoducto, gigafactorías, gripalizar, inflación, inteligencia artificial, sexdopaje y ucraniano. Unas son neologismos y otras, de toda la vida. Su relevancia radica en la frecuencia de uso que hayan tenido en los medios de comunicación relacionados con la vida diaria o labor de los hispanohablantes.

Quizá una o más palabras entre las doce mencionadas no las conozca o -como quien dice- no se las hayan topado. Pero, estoy casi seguro de que cuando de niño se pegó en la choya o cabeza, le dijeron “tope borrego”…

También, en forma coloquial decimos me topé con una oferta buenísima o me topé con un obstáculo que no me dejó pasar; o precios topados de mercancías o servicios, lo que quiere decir que se limitan con un cierto valor; o cuando en los juegos de azar se topan o cierran las apuestas…

En México, al igual que en las Antillas, Argentina, Bolivia,Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela, el término topar se usa cuando se ensaya o entrena a un gallo de pelea para que vuele más alto, planeé, ataque y se defienda mejor, porque “un gallo bien topado es un gallo ganador”.

*Fundéu, Fundación del Español Urgente / **RAE, Real Academia Española de la Lengua.

PALABRA DE HOY: TOPAR

Desde el castellano antiguo, la onomatopeya “top” alude al choque de una cosa contra otra; así surge el verbo transitivo topar que significa chocar, impactar, golpear. También, topetear se utiliza con animales cornudos, como carneros y toros que embisten con la cabeza.

O bien, toparse es hallar algo que se está buscando o se encuentra por casualidad. Pero muy diferente es unir dos maderos al tope en una embarcación.

DE MI LIBRERO: TOPAR CON EL VATICANO

José Antonio Alonso Guerrero, doctor en Economía Política, publicó esta novela en 2011, en la que separa la fe católica del Estado Vaticano, con las reflexiones del autor “en el atardecer de su vida”…

El Papa asume a plenitud el ejercicio del poder tanto legislativo, judicial y administrativo, sometiendo al resto de autoridades a su mando. Esto hace tan atractivo observar, desde el ámbito de las ciencias sociales, las relaciones de la Iglesia con los Estados, dinámica controversial en diversos núcleos tanto religiosos como políticos.

Así, por ejemplo, el alto clero de muchos países latinoamericanos siempre ha estado aliado con poderes dictatoriales dominantes o, incluso, en el caso mexicano, con la delincuencia organizada y narcotraficantes. La verdad, hasta donde vaya a topar.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.