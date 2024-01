Hace tres que cuatro años Obrador se convirtió en la admiración y el reconocimiento del mundo entero. Aquí y allá decían que el presidente de México se estaba convirtiendo en uno de los mejores mandatarios de América, Europa y Asia. Fue cuando la crisis de los precios de la gasolina. En Estado Unidos, por ejemplo, llegó a costar hasta cinco dólares; tres veces más del precio normal al que estaban los consumidores. En la frontera, cruzaban los habitantes del Sur de California a Tijuana Mexicali para llenar sus tanques. La crítica al presidente Obrador por los comentadores y analistas expertos, (¿) publicaban en sus medios la enorme inversión de Obrador para subsidiar el combustible de marras. Cientos de millones de pesos de los impuestos de los mexicanos solo para mantener los precios sin aumentos desproporcionados. Al dueño de “La Chingada”. Le daba una risita, por las críticas de expertos en su contra. mantener el precio de la gasolina era su objetivo; su prioridad; y lo logró. Hoy, inicio de 2024 la misma cantaleta: “Viene el gasolinazo” publican algunos medios. Obrador lo comenta en sus mañaneras. En el pasado ya estuviéramos pagando el litro de gasolina a 35 pesos; eran lo normal estos abusos; con el dólar padecimos el aumento de esta moneda sin control, afirma el presidente y sin duda tiene razón. Llegó enero de 24 y no padecimos sorpresas en el aumento de las gasolinas. Lo dice el comentador. Todo transcurre normal, sin aspavientos inflacionarios. Necio sería no reconocer este enfoque nacionalista de Obrador; y así lo llama él: “Esto es el nacionalismo”. Ni como negarlo. Con frecuencia este comentador “fifi”; (lo de fifi, lo digo en broma, ya que mis vacas están más flacas que las vacas flacas que pudiera tener. En fin. Decía: con frecuencia mis comentarios no favorecen a Obrador y antes bien estamos en desacuerdo con sus frecuentes arranques maniqueos contra el pasado, contra los conservadores, pese a que, sus ataques permanentes a la corrupción, son sin duda irrebatibles. Un importante maniqueísmo en sus mañaneras es sin más criticable. En estos casos Obrador se convierte con frecuencia en el personaje que cae con más frecuencia en politiquerías; lo que Obrador tanto critica.

Xóchitl Gálvez y el grupo adversario de Morena: PRI. PRD, PAN, no les veo posibilidad de triunfo, pero el ruido lo tiene que hacer; están Obligados. Xóchitl se ha ganado una gran simpatía entre todos los ciudadanos o personas que de alguna forma desean sacar a Obrador y Morena del poder político. las familias; las personas que van contra Obrador son aquellos que ven en él sus impulsos a convertirse en dictador; en someter a todas las instituciones del país, en sus incondicionales. Este es por otra parte, el mayor defecto del presidente y que él mismo no lo considera así. Está convencido de que su hegemonía se la debe al pueblo; a este pueblo sabio que vota por él y por supuesto por Morena, se engendró, hoy y mañana a también. Es una gran trampa. La compra de votos del presidente a través de esta forma de ganarse la mayoría de la población. Xóchitl Gálvez lo sabe. Los liderazgos del PRI, PRD y PAN, lo saben también, pero se encuentran de alguna forma atados de manos; o mejor aún, de ideas. Su publicidad de voten por Xóchitl, es débil; sin inteligencia ni astucia respecto de su propaganda, como lo es el de Claudia Sheinbaum o la estrategia de Obrador: becas a los estudiantes, el combate a la corrupción, y su estrategia cumbre; su astucia política que le han merecido admiración y apoyo: la pensión en moneda; hoy ya de seis mil pesos cada dos meses y que ningún gobierno no morenista podrá desaparecer. Esta enorme inversión del erario público se quedará para siempre. No habrá marcha atrás. Pese a la cantidad de críticas en su contra, estas no son sustanciales. Por lo mismo Xóchitl agregó en alguna de su publicidad. “Los beneficios sociales se mantendrán en mi gobierno”, lo que revela a la vez la certeza de mi comentario. Como ya se dijo en algún tiempo político de la era del PRI: La caballada está flaca.

Sin embargo, debo reiterarlo, Xóchitl Gálvez puede dar la sorpresa. Un alto porcentaje de la población, - ya lo dije-; la mayoría no del “populacho” (el adjetivo es sin duda agresivo) sino la clase media alta y con más cultura y más entendimiento de la trampa de Obrador, se encuentran definitivamente a favor de Xóchitl, de no haber otra opción. Esta posibilidad aún no perceptible dadas las encuestas a favor de la candidata de Morena, significa, sin embargo, reitero: una posibilidad.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.