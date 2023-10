Oportunistas

Es una tradición que los presidentes de México sean históricamente acomodaticios: ni con Dios ni con el diablo. Un 90% de los países de occidente siempre se han definido en su posición política respecto al capitalismo o comunismo. Historial de los presidentes de México, para la mayoría de países de Europa occidental, si no vergonzante sí convenenciera, truculenta, así sea duro, este adjetivo. Cuando llegó Fidel Castro al poder en el comunismo cubano, ostentosamente los presidentes de México lo apoyaron; pero a la vez, muy cerca de los Estados Unidos y muy dependientes querámoslo o no. Han sido acomodaticios nuestros presidentes: Andrés Manuel López Obrador, con respecto a Cuba, reacciona idéntico al pasado que tanto critica. En el caso de la invasión rusa a Ucrania el acomodamiento de AMLO en este conflicto es de extrema obviedad. No existe duda: todo el bloque occidental de Europa y América repudia y rechaza esta invasión; Obrador, tranquilo, calladito: “el respeto a nuestra tradicional, neutralidad; no definirse en conflictos ajenos: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Pobre Juárez, ya nos lo comemos hasta en la sopa. Yo diría: convenencieros han sido nuestros gobernantes. Ellos dicen: a mucho orgullo, transitar en ambos bandos. Vaya pues. La postura de México, de Obrador, de resolver la invasión de Rusia a través del diálogo resulta sin duda recomendable; un ejemplo a seguir y la mayoría de países coinciden con la proclama pero mientras el diálogo llega el presidente mexicano invita a los rusos a desfilar vía su militares en los festejos de la independencia de nuestro país. Mientras el diálogo llega, decenas de chilenos de tendencia socialista solidarios con el ex presidente Allende asesinado, se refugian en México. Una acción, verdadera solidaria con los chilenos perseguidos pero el diálogo solo fue politiquería; nunca llegó. Comunismo, capitalismo siempre ha sido un problema para los gobernantes de México, y por lo regular, reitero, siempre han sido solidarios con el comunismo o socialismo al menos. Le coqueteamos a Cuba, le coqueteamos a Rusia; sus militares vienen y desfilan en nuestras fiestas patrias y esta definición manda al diablo al diálogo que se convierte solo en politiquería. A nuestros gobernantes les agrada navegar entre dos aguas. Las ideas de Marx y Engels, trastornan y confunden a nuestros políticos y toman al pie de la letra aquello de que en el capitalismo sólo diez son los dueños de cualquier país. (El malvado capitalismo) Esta idea de Marx no se la han podido sacudir nuestros políticos; priistas y hoy, incluido Obrador. Por lo mismo nuestros titubeos ideológicos y las frecuentes definiciones en favor de los gobiernos comunistas. La idea fundamental de Adam Smith, teórico fundamental del capitalismo nunca la han entendido nuestros políticos mexicanos. La libertad de crear; de ser creativos (en todas áreas; en todos los campos) nunca lo han entendido el extravió de nuestros presidentes, pese a que el capitalismo en México prevalece y predomina. Millones de hombres produciendo en libertad supera cien por ciento la idea de Marx de que en una sociedad capitalista sólo diez son los dueños del poder. (Por poner un acercamiento a la proclama de Carlos Marx, (1818) y la síntesis de su pensamiento desde luego a partir del siglo diecinueve. Esta idea en general prevalece en Obrador pese al capitalismo de su gobierno; por lo mismo su admiración por Cuba, por Fidel a incluso por Nicolás Maduro o Salvador Allende; o los militares rusos desfilando en nuestras fiestas patrias. Los hechos mismos de su conducta lo retratan.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.