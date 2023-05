México cada vez peor

Una de las tareas de un Presidente de la República es unir a su pueblo, proporcionarle seguridad, hablar con la verdad y sobre todo respetar la Constitución y las leyes. Nada de esto ha hecho López Obrador, al contrario.

Hay un video circulando en redes que refleja cómo estamos viviendo en un México cada día más dividido, ignorante y manipulado por un presidente que durante casi 5 años, se ha dedicado a polarizar todo, con odio, mentiras, insultos y una irresponsabilidad del tamaño del mundo.

En el video se ven porros afuera de la Suprema Corte de Justicia,- pagados por Morena- insultando a los Ministros de la Suprema Corte, acorralándolos, golpeando sus carros, con gritos de ¡Ratas asesinas! ¡Traidores a la Patria!, y otras vulgaridades, tratando de intimidarlos, aterrarlos, para que no cumplan con su obligación de defender y respetar la Constitución y el Estado de Derecho, como es su principal tarea. ¿Se darán cuenta del daño que hacen a México, siguiéndole el juego a este irresponsable presidente?

Porque por supuesto, detrás de estos porros está López, quien, tiene a sus legisladores bajo órdenes estrictas de no cambiarle ni una coma a lo que manda, ni siquiera leerlo, solo levantar el dedo aprobando todo. Pero gracias a Dios sus aliados no le dan las dos terceras partes que requiere para cambiar la Carta Magna. Y no es que desconozca las leyes, sino que él se siente por encima de ellas, por eso dice: “Nome vengan con el cuento de que la ley es la ley” Pero para la mayoría de los Ministros de la SCJN, la Ley sí esla Ley.

Por eso, ésta semana ocho valientes Ministros, invalidaron los acuerdos en lo oscurito de AMLO.. Estos acuerdos, permitían catalogar las “obras prioritarias” de López como: el tren Maya, Refinería Dos Bocas, y el Aeromuerto Santa Lucía, como asuntos de “seguridad nacional”, lo que significaba no estar obligados a dar cuenta de los gastos generados. Esto hace sospechar que ahí hay algo oculto muy malo, que echaría al suelo su falsa honestidad.

Este revés para sus acuerdos, puso furioso a López , y ahora como venganza ha anunciado exhibirá la riqueza de Jueces y Magistrados, tratando también de amordazarlos, se comprometió a presentar información detallada sobre sus sueldos en su conferencia mañanera diciendo” Es para protegernos hasta de la Corte, porque no le tenemos confianza”. En éste sentido, AMLO acusó también al Poder Judicial y la Corte de estar en contra de su gobierno,a quienes acusó de formar parte de ese grupo “conservador y corrupto”, diciendo: ayer me llegó una información acerca de la Presidenta de la Suprema Corte… Como vemos, López no va a parar,está acostumbrado a salirse con la suya y usará todo su poder y argucias para lograrlo.

Solo nos queda a los mexicanos unirnos en un solo frente, para sacarlo de donde nunca debió de haber entrado, antes que destruya nuestra Democracia y Libertades que tanto les costó a nuestros antecesores; de no hacerlo, nuestros descendientes sufrirán por años, como Cuba y Venezuela que tienen 65 y 23 años de esclavitud respectivamente. ¡Mujer mexicana forja tu Patria!

