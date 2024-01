Marko el destructor

Si alguien le ha hecho un grave daño al Partido Acción Nacional, ha sido su dirigente actual, Marko Cortés. Ya desde que andaba en campaña para ocupar la presidencia de ese partido, notamos su falta de congruencia con los principios en los que se fundó el PAN, cuando como Coalición de Grupos, lo cuestionamos acerca de respetar sus fundamentos, entre ellos el respeto a la vida de los no nacidos, y la defensa a la familia natural. Su respuesta fue ambigua, no se quiso comprometer a hacer suyos estos principios, dándonos cuenta, que no era la persona idónea para ocupar un cargo tan importante en un partido en el cual muchos mexicanos no solo se identificaron, sino lucharon, fueron encarcelados, e incluso dieron su vida.

Marko Cortés es Presidente del PAN desde el 19 de Noviembre de 2018. En 2021, con una serie de irregularidades fue reelegido, no obstante que en su gestión se habían perdido ya varias gubernaturas. El resultado final de su encomienda es: De 13 gobiernos emanados del PAN, solo quedan 5,: Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Chihuahua y Yucatán; es decir, se perdieron durante su período, 8 entidades, un resultado completamente negativo.

Y ésta semana, para cerrar sus pésimos resultados, presentó a través de sus redes sociales, documentos que detallan acuerdos sobre nombramientos en el Poder Judicial, oficinas de recaudación y notarías, con la dirigencia nacional y estatal del PRI en Coahuila, y el entonces candidato y actual gobernador Manolo Jiménez Salinas en 2023, en vísperas de los comicios que se realizaron ese año en dicha entidad, siendo el supuesto incumplimiento del convenio con Manolo Martínez, lo que generó el descontento del líder blanquiazul y la exhibición de dichos documentos. Las reacciones no se hicieron esperar, tanto en Morena, como Movimiento Ciudadano y el mismo PAN, han condenado y arremetido contra el dirigente panista por este hecho.

Esto es grave, porque la “Alianza por México” se presentó como un gran ejercicio democrático. Lo hecho por Marko Cortés, al revelar los acuerdos entre el PRI y el PAN le da un balazo en el pie, tanto al PAN como a su candidata Xóchitl Gálvez. Debilita la credibilidad que pudo haber, sobre un proceso de consulta y diálogo con el pueblo para elegir candidato a la presidencia, pues ahí en los acuerdos secretos, ya estaba definido, que el PAN pondría al candidato presidencial. ¿Le importará a Marko el daño que en éste momento le hace al país con su estupidez? Creo que no, porque desde el inicio, demostró que su objetivo no era servir al PAN o a México, sino a sus intereses, como tampoco le importó traicionar los fundamentos del partido que representa. Lo paradójico es que de cualquier forma él sale ganando, al tener asegurado su lugar como senador en la próxima contienda, por ser el primero en la lista de plurinominales.

Estos sucesos aumentan el hartazgo de los electores por los partidos políticos y sus liderazgos. Marko es sinónimo de la decadencia del PAN, y el hecho de que la militancia lo aguante, es signo de gran debilidad estructural. Ahora sí que como decía Maquío: ”Con estos bueyes tenemos que arar”

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

*- La autora es consejera familiar