MORENA: Partido chico,infierno grande

En la capital de Baja California se gesta la pelea político electoral “morenista” menos conflictiva y áspera, pero, la más significativa. Les explicaré porqué Mexicali no le representa ningún problema a la gobernadora, pero sí define el rumbo que tomará la administración estatal durante los próximos tres años.

En la política local nuestra, más en estos tiempos revulsivos de comicios locales y federales, se viven pequeñas guerras partidistas en cada municipio principalmente con el partido que ostenta el poder.

En Ensenada, la gobernadora redirigió su línea que antes apostaba por la ex directora del DIF Estatal, la “Netzista”, Mónica Vargas, por la diputada local ex del PT, ahora de MORENA, Claudia Agatón. Curiosamente, cuando el dedo de la bendición de Marina del Pilar apuntaba para Vargas, el grupo oficialista de MORENA hicieron un pacto para hacer un frente territorial, el cual estaría encabezado por la ex titular del DIF, la Directora de INMUJER, Karla Pedrin (que aspira a una diputación federal) y Armando Duarte Moller (aspirante a diputado federal) y por Gustavo Flores. Lo curioso es que cuando la imposición y el “dedazo” les beneficiaba lo aplaudían y se apapachaban.

En Rosarito se libra una de las batallas internas de MORENA más duras entre la alcaldesa, Aracely Brown con la persona que pueda ser su sucesora. La activista y política fundadora del partido vinotinto en la entidad ya manifestó públicamente su rechazo a que la candidata a la alcaldía de Rosarito sea Laura Torres si es que se mantiene la alianza con el PES o que se quede en MORENA con la diputada, Rocío Adame, quien es su archienemiga. Ya se acordará de esta columna en los

próximos meses porque Rosarito será el municipio que termine más afectado de la contienda interna.

En Tecate también dependen de la alianza con el PES, pues ahí se disputan la candidatura el actual alcalde, Darío Benítez, con el diputado Román Cota, aunque hay que asegura que podría haber alguna hankista que se interponga. En este municipio ya limaron asperezas públicamente, sin embargo, por debajo de la mesa se lanzan campañas negras para mermar su reputación.

La ciudad más poblada de las que gobierna MORENA en todo el país es Tijuana, pues también es ahí donde se vive la guerra más sucia y complicada entre los aspirantes del partido de AMLO; por un

lado está el “Terrible” Morales con el respaldo total de Marina del Pilar, Carlos Torres y del gobierno del Estado, y por el otro lado está la reelección de Montserrat Caballero y su “escuadro suicida” de panistas y priistas que tiene como funcionarios de primer nivel en sus circulo mas cercano. Ambos bandos que en papel son compañeros de causa y partido, es hoy por hoy la rivalidad más áspera, al grado que el tiro entre Bonilla y sus “fantasmas” ya pasó a segundo nivel en Tijuana.

La capital del Estado resultó ser la más tranquila en las preocupaciones de la Gobernadora, porque si bien es cierto si Netza pierde la encuesta de manera estrepitosa y es dejado a la deriva como todo indica que sucederá, pues Norma Bustamante goza del 60% de la aprobación en las encuestas de MORENA.

Al final, Norma es Team Marina y Team C. Torres y todavía tienen mucha injerencia en su gobierno. Solamente hace ruido que la librera, actriz y política se reveló del yugo que le querían imponer Molina, Netza y Pérez Tejada, por lo que se aferró a su reelección y en darle una lección a quienes la infravaloraron.

El problema de Norma es que no tiene equipo político y confía plenamente en un grupo de su confianza que trabaja con ella desde el inicio, pero que al final solamente han laborado para sus propios intereses sin ningún impacto positivo en la imagen de la alcaldesa y con daños que se acrecentarán en las próximas semanas.

**Reflexión en voz alta: Tremendo caso de nepotismo (aunque lo nieguen en el Ayuntamiento de Mexicali) y de vendetta política con la remoción de David Castro en la Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones, quien es uno de los burócratas más respetados en el Ayuntamiento y en la docencia en la UABC, y además más considerados por su trabajo por la misma Gobernadora, por Gerardo Siqueiros, esposo de la Oficial Mayor, Claudia Beltrán.

**Pifia semanal: La Secretaría de la Honestidad en BC hizo conferencia de prensa para hacer un mega anuncio sobre denuncias e inhabilitaciones. El problema es que surgieron más preguntas y dudas del trabajo de Rosina del Villar que respuestas y aclaraciones sobre su trabajo estos dos años.

*- El autor es periodista de Baja California.