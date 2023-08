Libros perversos

Gran polémica ha causado, la pretendida distribución a las escuelas de los libros de texto “gratuitos”, -pagados con nuestros impuestos-, cuyos contenidos nefastos, tanto en el adoctrinamiento, como en el bajísimo nivel educativo, afectarán para mal, a 39 millones de niños y adolescentes.

Estos libros, que debieran ser una fuente de aprendizaje para los niños, por ser la única herramienta para desarrollar sus capacidades, fueron modificados al vapor en 50 días, a espaldas de los ciudadanos, sin una convocatoria ni metodología que garantizara la incorporación de los que conocen, pedagogos, científicos y maestros, como marca la Ley En una entrevista Daniel Faz Alonso, copartícipe de estos libros, afirmó que un millón treinta y dos mil maestros fueron consultados y tomaron parte en su elaboración. ¿Quiénes? No solo no lo dicen, sino que, por cinco años, reservaron la información y transparencia sobre la forma y métodos elegidos. ¿Qué esconden? ¿Cuál es la razón para no sacarlo a la luz?

Es fácil de adivinar: Para que el sistema clientelar de Morena funcione, necesita que la población sea más pobre e ignorante, porque así aseguran su dependencia a los programas sociales y les voten. Por eso, estos nuevos libros de la SEP, plagados de errores y contenido ideológico, no son ocurrencias, sino parte de un plan bien diseñado desde el Foro de Sao Paulo, para tener a la gente en la mediocridad, evitar acceder a la clase media, e instalar el comunismo.

No es casualidad que los encargados de implementar estos planes nuevos de estudio, sean gente formada en el marxismo. El director de Materiales Educativos en la SEP, Marx Arriaga, es un marxista radical. El encargado del diseño de los libros, Sady Loaiza, formó parte varios años del régimen de Chávez y Maduro, y el subsecretario de Educación Superior Luciano Concheiro, abiertamente comunista declaró recién, que México debe ir hacia el comunismo, y que la 4T debe pasar de la Democracia al Comunismo. Por eso, los libros están atestados de adoctrinamiento socialista, que enaltece la pobreza como virtud, sin pensamiento crítico, sin conocimiento, sexualizando a los niños con materiales que rayan en la pedofilia y una alta dosis de ideología de género, para confundirlos desde pequeños.

¿Cómo podemos defendernos? La Unión Nacional de padres de familia presentó un amparo contra la SEP, por tener los libros contenidos afines a una ideología en favor de la 4T. La Jueza Federal, Yadira Medina, concedió el amparo y ordenó el retiro de los libros. La respuesta de López fue: No los vamos a retirar, pasando como siempre por encima de la Ley. Pero las protestas van en aumento. En el Estado de México salieron a la calle miles de personas para no permitir el acceso a escuelas y gritando ¡No al comunismo!, en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua, no dejaron entrar estos libros.

En nuestro Estado, Marina miente al decir que no viola ninguna ley al distribuir los libros de texto, por lo que, no podemos permanecer inmóviles, salgamos a defender a nuestros niños, ahora que aún podemos hacerlo, su futuro depende de una educación de calidad y hay que exigirla.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.