Foro Laboral e Innovación en Mexicali

La semana pasada hice comentarios con relación al Foro Laboral e Innovación 2022, al cual invito a los lectores a conectarse electrónicamente el miércoles 26 a partir de las 9 de la mañana, sin costo y con el enlace www.facebook.com/indexmexicali.

La lista de temas a tratar es amplia, lo que no le resta interés o beneficio, porque daremos seguimiento a aspectos sobre la reforma laboral, como la participación de los trabajadores en una organización sindical que los represente en su contrato colectivo de trabajo y en su relación con la empresa. En ese sentido, retomo lo que la titular federal de la Secretaría del Trabajo mencionó en la convención nacional de index “… exhortó a la industria maquiladora llevar a cabo la legitimación de sus contratos colectivos de trabajo (CCT) a 6 meses de que concluya el plazo establecido en la Ley”.

Ahora bien, ante los cambios que se están dando en el mundo en relación con el trabajo, la tecnología y las comunicaciones, en el foro se abordarán temas que tienen que ver como cambiamos como personas y como empleados, desde preparar a los jóvenes para la llamada industria 4.0 hasta reencausar acciones que quizás tenemos enraizadas y no nos damos cuenta de que no son las correctas y que es tiempo de modificarlas, de ahí que será interesante el poner atención a la conferencia “Herramientas para desaprender y aprender”. Particularmente, desde el título, esta es una de las que más me llama la atención, lo que no es demeritar las otras que tendremos sobre, Economía Circular, Hands of innovation y las Tendencias del Mercado Laboral, pues de todas podremos aprender.

Sobre el tema que insisto hay que poner atención lo hago porque seguramente conoceremos herramientas desaprender-aprender-reaprender para ayudar a quienes desean ayudarse (que es uno de los principales objetivos de los responsables en las empresas de las áreas de recursos humanos), para el desarrollo de las capacidades de todos nosotros para pensar, informarnos, explicar, emprender y compartir. Es, entonces, un ejercicio a la vez autocrítico y crítico también, que nos llevará a formular, comprender y resolver problemas de prácticas o conocimientos en cualquier materia o tema que sea de nuestro interés.

Bajo las consideraciones mencionadas es que tenemos que entender e impulsar la economía circular, como modelo de producción y consumo que implique compartir, alquilar -muchas veces mejor que comprar-, reciclar, reutilizar, reparar y tantas veces como sea posible, para con ellos añadir valor a nuestros hábitos de consumo. Importantes elementos pues cada día somos testigos de que el mundo y nuestro entorno van destruyéndose por efectos de la contaminación, de usar muy poco o una sola vez algunos productos que van a la basura sin mirar su posibilidad de reutilizar, porque estamos sufriendo estragos climáticos desde fuertes y prolongadas sequías, hasta gigantescos incendios, deforestación desmedida e inundaciones en donde antes era muy difícil que se registraran. Apoyar la economía circular, nos hará mejores personas y trabajadores, así como fijará nuevas estrategias empresariales para el uso racional de los recursos. Por eso la importancia de incluir el tema en nuestro foro.

Ahora bien, sobre Hands of innovation, lo que buscamos con esta plática es fomentar la creación, la transformación en las empresas y por supuesto en el capital humano, para adoptar actividades y estrategias para mejorar la competitividad y la productividad. Mejorar estas dos cualidades requiere que entren en juego la intención, la interacción y el liderazgo.

Para terminar, los invito a que se conecten el miércoles 26 en www.facebook. com/indexmexicali a partir de las 9 y hasta las 2 de la tarde.

*- El autor es Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.