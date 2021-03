Eres exitoso...cuidado

"La educación formal te da para vivir. La educación por tu cuenta es la que te da un patrimonio"

Jim Rohn.

Cuando eres exitoso y te va estupendo, hay un peligro: pensar que no necesitas ayuda y que ya lo sabes todo.

Y la diferencia entre una persona buena y una grandiosa es que precisamente ésta no deja de aprender y de pedir consejo.

Algunos ejemplos

Michael Jordan pasó siete temporadas sin ganar un título de la NBA, llega Phil Jackson de Coach de los Toros de Chicago y ganan tres al hilo.

Kobe Bryant lleva cuatro temporadas sin ser campeones, llega Phil Jackson a los Lakers y ganan tres seguidos. Jackson acumuló once anillos como campeón, nada más.

Andy Murray, tenista profesional, nunca había ganado un torneo de los grandes. Contrata a Ivan Lendl, tenista rumano ya retirado, y al siguiente año gana medalla de oro en las olimpiadas, gana el torneo abierto de tenis de USA, y Wimbledon, todo el mismo año.

Puedes importar ideas.

Hay una frase de Jim Rohn que dice: "Tu no puedes avanzar más allá de tu nivel actual de desarrollo personal. Tu no logras objetivos, sino que creces hacia tus objetivos”.

Y una de las ventajas de seguir aprendiendo, de seguir preguntando, de tener un Coach, es que puedes importar ideas o experiencias de otros, e incluso te evitas la necesidad de andar inventando algo.

Steve Jobs fue alguien que utilizó muy bien esta estrategia, de hecho se dice que no invento nada, el mouse o la interfase gráfica no fue inventada por él, así como el iPod no fue el primer mp3, ni el iPhone el primer smartphone ni el iPad la primera tableta, pero Jobs tuvo la visión de hacerlos mejor que los existentes y adecuarlos a lo que intuyó el Mercado buscaba.

Conclusión.

Se dice que en los negocios hay actualmente tres pilares: el equipo de trabajo, o sea el capital humano, la mercadotecnia, y el aprendizaje continuo por parte de los líderes de la organización. Esto último atañe a todo individuo. Y ojalá que cuando se tenga éxito no se olvide uno de qué hay que seguir aprendiendo, preguntando, y buscando consejo. Esto es lo que hacen las personas grandes en todo sentido. ¡Feliz domingo de Ramos!

Pd: A todas las familias conmocionadas por la tragedia del accidente aéreo de ayer aquí.en Hermosillo nuestro más sentido pésame. Y que descansen en paz los que se nos han adelantado.

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.