El político bajacaliforniano, bueno en realidad el político en el mundo, tiene una obsesión incontrolada antes, durante y después de un proceso electoral, es una especie de adicción a la que destinan mucho dinero: medir su imagen y popularidad bajo todas las herramientas posibles,

casi siempre maquillando la realidad, apostando a la superficialidad y ponderando las banalidades por encima de proyectos, programas, planteamientos ideológicos y posturas políticas.

Es una enfermedad visible y harto contagiosa a la que han denominado como “encuestitis aguda”, la cual pareciera incurable por los fenómenos políticos que hemos vivido en donde arrasan candidatas o candidatos que engañaron a los votantes con una imagen y encuesta falsa, lo curioso es que sus triunfos los ligan inmediatamente al marketing político.

Con estas estrategias que más bien resultan artimañas, estos políticxs se emborrachan de sus propias mentiras, medias verdades o realidad inflada para mutar en candidatxs y después en gobernantes.

No me malentienda, las encuestas bien hechas con parámetros, indicadores y metodologías reales brindan información útil, rápida y efectiva para quienes toman decisiones, incluso son de mucha ayuda para proyectar políticas públicas ya que convierten datos cualitativos en cuantitativos.

Desde hace un par de meses, nuestros políticos y políticas bajacalifornianas comenzaron a inundar las redes sociales para medir el “músculo” de las y los candidatos que quieren posicionar en las encuestas de MORENA y en las del Frente Amplio, aunque realmente la idea es generar un clima falso de politización a favor y en contra de algún aspirante. Se les hace más fácil trabajar-grillar desde redes sociales que en las calles, por lo que se han hecho de encuestadoras y medios que

se venden al mejor postor para posicionar su imagen y confundir al electorado.

Las siete alcaldías de BC estarán peleadísimas por los militantes, simpatizantes, externos y oportunistas de MORENA, porque como pasó en tiempos hegemónicos del PRI y del PAN, ahora todxs le apuestan a ser candidatos o candidatas del partido vinotinto porque saben que el triunfo es casi garantizado.

En esta columna hemos hablado del grafitti electoral y la contaminación visual en procesos electorales como un factor negativo en nuestras elecciones, pues estos instrumentos de medición de la opinión pública son igual de nocivos.

Yo le invito a que no les crea para que no influya en su toma de decisión, no se deje engañar, porque otro de los impactos que buscan estas encuestas chafas es dirigir su interés y gusto por algún aspirante o de plano que no acuda a las urnas para que siga ganando el abstencionismo y beneficiarse con ello.

Los partidos políticos hacen sus encuestas internas, los candidatxs también, hasta el empresariado y el Gobierno hace este tipo de ejercicios demoscópicos para “medir” a las y los candidatos, por ello es muy evidente que a nuestros políticos solo les interesa analizar y publicar la parte de la encuesta que les conviene o que les resulte favorable a sus intereses.

Por estas y por otras muchísimas razones, las encuestas y el marketing político (otro día haré una columna exclusivamente de esta falsedad y veneno para la ciencia política) están sobrevaloradas,

porque no tienen el mínimo interés por analizar la realmente la opinión pública.

Con las encuestas a modo, los espectaculares, las portadas de revistas falsas, las entrevistas pagadas y la compra de cariño de algunos sectores de la población que las y los candidatos presumen en sus redes sociales, son la evidencia más clara que nuestros políticxs de antaño, los

jóvenes y los de ocasión son amantes del mismo amor, pues dominan el arte de seducir al electorado o al pueblo en general, no convencen con sus ideas, propuestas y compromisos.

REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: El triunfo de Milei en la presidencia de Argentina es un absurdo, como lo es Trump en Estados Unidos y como puede ser el posicionamiento de Eduardo Verastegui en 2030

con el entreguismo de MORENA a priistas y panistas de antaño. No solamente es la Ultraderecha antiderechos y libertadas gobernando un país, también es el triunfo de candidatos prefabricados por el marketing político porque el políticx corrupto se las puso muy fácil.

PIFIA: ¡Siempre hay un video!... En Ciudad Capital fue evidenciado que en 2020, en una mañanera de Jaime Bonilla Valdéz, el delegado Ruiz Uribe (hoy aspirante a una candidatura de MORENA al

Senado) defendía a ultranza la instalación y operación de Constellation Brands en el Valle de Mexicali. También Bonilla y el hoy diputado federal Isaís Bertin pedían que la obra se acelerara y hacían un llamado a la “concordia” a los activistas de Mexicali Resiste.

*- El autor es periodista de Baja California.