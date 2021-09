TIKTOK: Gallo "pasea" a la mascosta de su dueña 

En más de una ocasión se ha dicho que hay ciertos animales que no deben o no pudieran vivir juntos, por no ser de la misma especie, pero muchos de ellos han dejado ver que pueden compartir el mismo techo y hasta tener una buena relación.

En la siguiente historia, un cachorrito se volvió muy “amigo” de un gallo, tan es así que la escena ha causado furor en TikTok y ambos animales sorprendieron con la cofianza y el cariño que ambos transmiten frente a la cámara.

El video fue publicado por el usuario cutpetowner donde se puede ver como el perrito se encuentra sentado sobre el lomo del gallo, mientras que este decide pasearlo, sin lastimarlo y mucho menos sin crear alguna pelea.

Por si fuera poco el dueño de ambos animales quiso captar el momento y hasta agregó en el sonido ambiental un motor de un coche, simulando que el gallo era un medio de tranporte para su otra mascota.

Hasta ahora el video tiene más de 300 mil vistas en TikTok y ha sido compartida en repetidas ocasiones, mientras que lo usuarios tambien han hecho llegar sus comentarios sobre los animales: “Lo más lindo que he visto hoy”, “Hermosos animalitos, súper video”.