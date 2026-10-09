Un hombre gastó 1,4 millones de dólares en un pueblo minero abandonado de California pensando quedarse unas semanas durante la pandemia, pero seis años después sigue siendo su único habitante permanente, sin agua corriente ni señal de celular y con el objetivo de restaurar sus edificios históricos

Brent Underwood adquirió Cerro Gordo por USD 1,4 millones y desde 2020 vive solo en el antiguo pueblo minero, donde restaura 22 estructuras históricas y desarrolla un hotel, museo y otros espacios para visitantes

Brent Underwood llegó a Cerro Gordo, California, en marzo de 2020 pensando quedarse apenas unas semanas. Seis años después, continúa como el único habitante permanente del pueblo fantasma, ubicado a 2.499 metros sobre el nivel del mar y sin agua corriente ni señal de celular.

¿Cómo terminó viviendo solo en un pueblo minero?

La historia comenzó en 2018, cuando un amigo le envió de madrugada un aviso de venta de una antigua localidad minera del siglo XIX. Lo que comenzó como un reto entre amigos terminó en una compra de USD 1,4 millones.

Underwood tenía 30 años y utilizó sus ahorros, además de capital aportado por inversores, con la intención de transformar el lugar en un destino turístico.

El proyecto cambió radicalmente con la llegada de la pandemia de COVID-19. El emprendedor se trasladó a Cerro Gordo para continuar con la restauración durante la cuarentena.

El cuidador del predio abandonó el lugar para reunirse con su familia y Underwood quedó a cargo de las 22 estructuras históricas.

Lo que inicialmente serían unas semanas se convirtió en seis años de aislamiento.

¿Cómo es vivir en Cerro Gordo durante el invierno?

Las condiciones del antiguo pueblo minero son especialmente difíciles durante los meses más fríos.

La nieve puede dejar incomunicado a Underwood durante días, mientras las cañerías se congelan, la conexión a internet se interrumpe y conseguir alimentos se vuelve complicado.

La tienda más cercana está aproximadamente a dos horas de camino.

“Dejé una vida cómoda, con un buen departamento, un gran grupo de amigos y una familia que me apoyaba, para irme al medio de la nada e intentar resolverlo”.

Underwood contó esta experiencia en una entrevista con la revista People.

¿Qué ocurrió con Cerro Gordo después de su época de mayor auge?

Cerro Gordo fue fundado en 1865, después del descubrimiento de yacimientos de plata, plomo y zinc en la cordillera de Inyo, cerca de Lone Pine.

Durante su época de mayor actividad llegó a albergar aproximadamente 4.000 habitantes y se convirtió en el principal productor de plata de California.

Según información citada por CNN en 2018, el pueblo llegó a producir más de USD 17 millones en mineral.

Cuando las minas dejaron de ser rentables, la población abandonó progresivamente la localidad y Cerro Gordo permaneció vacío durante décadas.

Hoy, Underwood comparte el lugar con cabras, alpacas y gallinas que cuida diariamente.

¿Qué está restaurando Brent Underwood?

La recuperación del pueblo incluye distintos edificios históricos y nuevos espacios destinados a visitantes.

Entre los principales proyectos se encuentran:

American Hotel: el edificio original, de 1871, se incendió en 2020 por una falla eléctrica. La nueva estructura ya tiene terminada la carcasa y contempla ocho habitaciones, un bar y un restaurante

el edificio original, de 1871, se incendió en 2020 por una falla eléctrica. La nueva estructura ya tiene terminada la carcasa y contempla ocho habitaciones, un bar y un restaurante Antigua dinamitera: Underwood trabaja para convertirla en una biblioteca

Underwood trabaja para convertirla en una biblioteca Tienda general: será restaurada para funcionar como museo

será restaurada para funcionar como museo Cabaña de la década de 1870: desarrolla un proyecto con la cantautora Haley Dahl para convertirla en estudio de grabación

La construcción del nuevo hotel también presentó dificultades. Ninguna empresa aceptó trasladarse hasta Cerro Gordo para realizar una colada de concreto.

Finalmente, unos 12 voluntarios llegaron desde distintos puntos de Estados Unidos y ayudaron a mezclar y colocar alrededor de 30 metros cúbicos de hormigón.

“Ese será el corazón del pueblo, así que estoy muy emocionado de abrirlo”, declaró Underwood al New York Post.

¿Cómo consiguió recursos para continuar la restauración?

La vida en aislamiento terminó convirtiéndose también en un proyecto digital.

Underwood comenzó a publicar videos de su experiencia durante la pandemia y uno de ellos se volvió viral. Desde entonces, su contenido sobre Cerro Gordo ha construido una audiencia de millones de personas.

Actualmente cuenta con más de 3 millones de seguidores en TikTok y cerca de medio millón en Instagram.

Su canal de YouTube, Ghost Town Living, también reúne una audiencia consolidada.

La exposición en redes sociales le ha permitido atraer voluntarios y generar recursos para continuar con las obras. Además, creó Friends of Cerro Gordo, una organización sin fines de lucro destinada a mantener el proyecto a largo plazo.

¿Cerro Gordo se puede visitar actualmente?

El pueblo recibe visitantes de 9:00 a 17:00 horas.

Las visitas autoguiadas son gratuitas, mientras que los recorridos guiados por el edificio principal de la mina tienen un costo de USD 20 durante los fines de semana.

A futuro, Underwood contempla agregar cabañas y zonas de campamento con vistas al Valle de la Muerte.

Después de seis años de aislamiento, restauración y exposición pública, su intención es continuar con el proyecto durante décadas. “Espero trabajar en Cerro Gordo por el resto de mi vida”, afirmó al New York Post.

Más que una historia sobre alguien que decidió vivir completamente aislado, el caso de Underwood muestra cómo una antigua localidad minera abandonada puede convertirse nuevamente en un proyecto turístico, cultural y de conservación, aunque las condiciones geográficas de Cerro Gordo siguen haciendo que su restauración sea un desafío permanente.

Te puede interesar: Una mujer compró 18 hectáreas usadas para cultivar caña de azúcar, plantó más de 119 mil árboles y una década después recuperó la selva tropical y el hábitat de especies nativas