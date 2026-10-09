Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de su propiedad en California para ayudar a completar un sendero de las montañas de Santa Mónica y conservar uno de los ecosistemas naturales más singulares que aún sobreviven cerca de Los Ángeles

La donación de unas 16 hectáreas realizada por Arnold Schwarzenegger ayudó a completar el Backbone Trail, una ruta de 108 kilómetros que atraviesa las montañas de Santa Mónica y protege áreas naturales de California. (REUTERS)

La donación, realizada en 2016, fue valorada en más de 500 mil dólares y permitió destinar recursos públicos a otros terrenos necesarios para completar una ruta que llevaba décadas en construcción

Arnold Schwarzenegger donó en 2016 unas 16 hectáreas de terreno en las montañas de Santa Mónica, California, como parte de un proyecto que buscaba completar el Backbone Trail, una ruta natural de 67 millas, equivalentes a unos 108 kilómetros. La cesión permitió proteger una zona que forma parte de uno de los cinco ecosistemas mediterráneos del mundo y facilitar el acceso público a uno de los grandes espacios naturales que permanecen sin desarrollar en el sur del estado.

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Según información del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos (NPS), el terreno donado por Schwarzenegger y Betty Weider estaba valuado en más de 500 mil dólares y representó la mayor donación privada de tierras realizada hasta entonces para completar el Backbone Trail. Los Angeles Times informó que las autoridades habían contemplado comprar la propiedad, pero al recibirla como donación pudieron utilizar esos recursos para adquirir otros terrenos cercanos y proteger las vistas de la ruta.

Una donación que ayudó a completar una ruta de décadas

El Backbone Trail no surgió de un proyecto reciente. Su desarrollo tomó más de 40 años y requirió la participación de funcionarios, agencias de parques, organizaciones, voluntarios y particulares.

La ruta conecta Point Mugu State Park, en el condado de Ventura, con Will Rogers State Historic Park, en Los Ángeles. Para hacer posible su recorrido continuo fue necesario adquirir más de 180 parcelas, cuyo valor conjunto superó los 100 millones de dólares.

El NPS explicó que los principales recursos públicos utilizados para adquirir esos terrenos procedieron de bonos estatales y locales destinados a parques, además del Fondo Federal de Conservación de Tierras y Aguas.

La donación de Schwarzenegger se convirtió así en una de las piezas que permitieron cerrar los últimos espacios pendientes de una ruta que durante décadas estuvo formada por distintos tramos.

¿Qué tiene de especial el ecosistema de las montañas de Santa Mónica?

El valor de la zona no está únicamente en el sendero. El Backbone Trail atraviesa uno de los mayores espacios de paisaje sin desarrollar que quedan en el sur de California, con laderas cubiertas de chaparral, bosques de robles y formaciones rocosas.

El área forma parte del ecosistema mediterráneo de California, un tipo de ambiente que existe solamente en cinco regiones del planeta. De acuerdo con el NPS, la Reserva Nacional Recreativa de las Montañas de Santa Mónica conserva una diversidad biológica que incluye más de 450 especies de animales y 26 comunidades de plantas.

Por eso, la conservación de los terrenos que atraviesa el sendero también tiene una función ambiental. Mantenerlos sin desarrollar permite conservar hábitats que se encuentran rodeados por comunidades, propiedades privadas y zonas urbanizadas.

Un sendero entre naturaleza y zonas urbanas

Una de las características del Backbone Trail es que atraviesa un paisaje donde las áreas naturales conviven con propiedades privadas y comunidades.

El recorrido permite caminar por zonas de vegetación nativa y acercarse a distintos puntos de las montañas de Santa Mónica, con vistas hacia la costa del Pacífico y los valles del interior. Los Angeles Times destacó que la adquisición de terrenos también permitió proteger las vistas que pueden observarse desde el camino.

El proyecto buscaba además que el Backbone Trail funcionara como la columna vertebral de una red mucho más amplia. El objetivo planteado por las autoridades era conectar el recorrido con una red de aproximadamente 500 millas, más de 800 kilómetros, de senderos en los condados de Los Ángeles y Ventura.

¿Por qué fue importante donar el terreno?

La diferencia entre vender y donar la propiedad tuvo un efecto directo en el proyecto.

El NPS y sus socios habían destinado recursos para adquirir terrenos necesarios para completar la ruta. Al recibir las 40 acres de Schwarzenegger y Weider como donación, esos fondos pudieron mantenerse disponibles para otras adquisiciones.

De acuerdo con Los Angeles Times, la agencia tenía previsto comprar la propiedad por 450 mil dólares mediante una subvención del condado. La donación permitió utilizar ese dinero en parcelas cercanas y contribuir a proteger el paisaje alrededor del sendero.

El resultado fue que una propiedad privada pasó a formar parte de un proyecto destinado tanto al acceso público como a la conservación de la naturaleza.

Un espacio natural que quedó abierto al público

Cuando el Backbone Trail quedó listo para su apertura continua en 2016, el proyecto representó el resultado de décadas de adquisiciones y trabajo para conectar distintos sectores de las montañas de Santa Mónica.

El NPS señaló que la ruta fue concebida para preservar, proteger y conectar terrenos públicos, además de ofrecer espacios para que las personas puedan disfrutar de la naturaleza.

La donación de Schwarzenegger formó parte de ese proceso. Las 16 hectáreas que alguna vez estuvieron dentro de una propiedad privada terminaron incorporadas a una ruta que atraviesa un ecosistema mediterráneo con una amplia diversidad de plantas y animales y que hoy forma parte de una red de espacios naturales accesibles al público.