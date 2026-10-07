“El Tanque” del CJNG: este es el corrido que cuenta su historia antes de su captura

Comandante Tanque menciona al CJNG, a “El Mencho”, Veracruz, Jalisco y el robo de combustible; revisamos las referencias de la canción frente a la información oficial. Foto: Captura de pantalla, X

La canción, publicada en 2020, menciona a Veracruz, Jalisco, “El Mencho” y el robo de combustible; esto es lo que coincide con la información difundida por autoridades años después.

La detención de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, volvió a poner atención sobre un corrido de 2020 que habla en primera persona de su origen, vínculos y actividades dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La información sobre su captura fue dada a conocer por el Gabinete de Seguridad de México, mientras que antecedentes sobre sus actividades fueron documentados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El tema, titulado Comandante Tanque e interpretado por Javier Rosas y su Artillería Pesada, fue publicado seis años antes de la captura de Cazarín Molina. En YouTube, el video supera los 3.5 millones de reproducciones y acumula más de 25 mil “me gusta”.

La letra menciona pipas, robo de combustible, Veracruz, Jalisco y a integrantes de la estructura del CJNG. Algunos de esos elementos coinciden con información que autoridades mexicanas y estadounidenses hicieron pública posteriormente. Sin embargo, el corrido es una obra musical y sus referencias no deben considerarse por sí mismas una prueba de los delitos atribuidos al detenido.

¿Quién es Iván Cazarín Molina, “El Tanque”?

El 6 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la captura de Cazarín Molina, realizada un día antes en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, “El Tanque” era identificado como un líder regional del CJNG y formaba parte del círculo de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La operación fue realizada de manera conjunta por:

Secretaría de la Defensa Nacional.

Secretaría de Marina.

Guardia Nacional.

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las autoridades señalaron que Cazarín Molina tenía presencia y actividades delictivas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

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¿Qué relación tiene “El Tanque” con el robo de combustible?

Uno de los principales elementos que aparecen tanto en el expediente estadounidense como en la canción es el tráfico de combustible.

En septiembre de 2024, la OFAC sancionó a Iván Cazarín Molina y lo señaló como integrante de una red vinculada con el robo de combustible del CJNG.

Según la dependencia estadounidense, la organización obtenía hidrocarburos mediante tomas clandestinas conectadas a ductos de Pemex.

El combustible era almacenado en tanques de gran capacidad en las inmediaciones de Veracruz. Posteriormente, familiares y asociados de Cazarín Molina habrían utilizado una red de gasolineras para distribuirlo.

La OFAC también señaló que parte del combustible terminaba siendo comercializado por terceros en Texas y que la red generaba decenas de millones de dólares al año para el CJNG.

La canción, publicada cuatro años antes de la sanción estadounidense, hace varias referencias a las pipas y al movimiento de combustible.

Entre ellas se encuentra la frase: “Todo limpio y despejado, hasta el tope van las pipas en el puerto circulando”.

También menciona que las pipas del personaje no podían quedarse “peladas”, una referencia dentro de la narrativa del corrido al traslado de combustible.

¿Qué muestra el video de “Comandante Tanque”?

El videoclip acompaña la historia narrada en la canción con imágenes relacionadas con el mundo descrito por la letra.

Entre las escenas aparecen:

Pipas para transportar combustible.

Vehículos de lujo.

Maletines con dinero.

Efectos visuales relacionados con fuego.

Imágenes asociadas con el traslado de hidrocarburos.

Tras darse a conocer la captura de Cazarín Molina, el video también recibió nuevos comentarios de usuarios en YouTube.

Uno de ellos escribió: “Ya me lo agarraron, ánimo que siga sonando este rolón”.

¿Qué dice el corrido sobre la relación de “El Tanque” con “El Mencho”?

La canción también menciona directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como fundador y principal líder del CJNG.

Letra completa del corrido

Todo limpio y despejado

Hasta el tope van las pipas en el puerto circulando

Ya le dieron la luz verde

Todo listo pa’ la entrega que El Tigre va coordinando

Cero fallas de mi parte, de Jalisco viene el cartel

Pura gente de Nemesio; mucho gusto, soy El Tanque

Aquí las cosas son claras

Si les digo, con orgullo, que yo soy veracruzano

Y ahorita estoy ejerciendo

Todo lo que le he aprendido al Tornado, que es mi hermano

El respeto a los civiles, sobre todo, ser humildes

Aquí nadie es más que nadie y aquí estamos pa’ servirles

Y con mi plebada, yo quiero decir salud

Allá por Guanatos y también por Veracruz

Por un sentimiento, por los buenos tiempos

Porque hay que vivir la vida y hay que vivirla contento

Y ni modo que se queden peladas las pipas del Tanque

Saludos, compa’ Tigre

Y así suena Javier Rosas, mi viejo, ¡ea!

Me verás que soy calmado

Pero yo les recomiendo que se acerquen por las buenas

Porque por donde lo miran

Lo acompaña su plebada y trae fajada su 40

Tiene mucha valentía, sabe andar en la movida

Y el mayor de sus talentos es su buena puntería

Qué bonito es el dinero

Pero tengo más que claro que primero es la familia

Por eso a quien me los toque

Ojalá que el ocurrente me aguante la carrilla

Un saludo pa’l equipo, a los que están firmes conmigo

Y también, un fuerte abrazo a mi compadre Chaparrito

Y con mi plebada, yo quiero decir salud

Allá por Guanatos y también por Veracruz

Por un sentimiento, por los buenos tiempos

Porque hay que vivir la vida y hay que vivirla contento.

¿Quién era “El Tornado”, hermano de “El Tanque”?

Otro de los personajes mencionados en Comandante Tanque es César Cazarín Molina, alias “El Tornado”, hermano de Iván Cazarín.

La letra dice: “Soy veracruzano. Y ahorita estoy ejerciendo todo lo que le he aprendido al Tornado, que es mi hermano”.

César Cazarín fue identificado como integrante del CJNG y fue detenido por autoridades mexicanas años antes que su hermano.

De acuerdo con la información proporcionada, en 2024 recibió una sentencia de 60 años de prisión por delitos relacionados con secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

La OFAC también señaló que “El Tornado” mantuvo vínculos con actividades del CJNG desde prisión y recibió parte de los recursos relacionados con el negocio de combustible atribuido a su hermano.

Un elemento particular del expediente es que ambos utilizaron el mismo alias falso, Víctor Hugo Delgado Rentería, situación que provocó confusiones sobre la identidad de quienes encabezaban determinadas operaciones.





¿En qué estados operaba “El Tanque”?

La información difundida después de su captura ubica las actividades atribuidas a Cazarín Molina en distintos puntos del país.

El Gabinete de Seguridad señaló:

Jalisco , relacionado con la estructura central del CJNG.

, relacionado con la estructura central del CJNG. Veracruz , donde se concentraba parte de su actividad relacionada con hidrocarburos.

, donde se concentraba parte de su actividad relacionada con hidrocarburos. Oaxaca .

. Tabasco .

. Puebla.

La canción de 2020, por su parte, menciona principalmente Jalisco y Veracruz.

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Uno de los versos habla de “Guanatos”, término utilizado coloquialmente para referirse a Guadalajara, y posteriormente menciona Veracruz.

La coincidencia entre esos territorios y los señalados años después por las autoridades permite observar cómo algunos de los elementos presentes en el corrido aparecen también en expedientes oficiales posteriores. Esto no significa que la canción constituya una fuente de inteligencia ni que haya comprobado por sí misma las actividades atribuidas al detenido.