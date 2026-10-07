¿Quién es “El Tanque”, presunto operador del CJNG y hombre cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”?

Cae “El Tanque” en Zapopan; así lo vinculan con el CJNG. Foto: X de Omar H Garcia Harfuch

La captura de Iván Cazarín Molina ocurrió durante un operativo conjunto; conoce qué investigan las autoridades y qué antecedentes tiene el presunto operador.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, señalado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un operativo realizado en Zapopan, Jalisco. La información fue difundida por Harfuch en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la captura ocurrió el 5 de octubre y fue resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la SSPC, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Las investigaciones relacionan a Cazarín Molina con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Durante la operación, las autoridades aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas dosis de droga. Cazarín Molina fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que deberá determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia.

El 5 de octubre, en… pic.twitter.com/bvzeZkeqVI — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026

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¿Quién es Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”?

Iván Cazarín Molina, de 42 años, es identificado por las investigaciones como un presunto operador regional del CJNG con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

También se le identifica con otros nombres:

Iván Delgado Rentería.

Juan José Mora Fernández.

Víctor Hugo Delgado Rentería.

Las investigaciones lo ubican como uno de los operadores cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. También habría fungido como lugarteniente de su hermano César Cazarín Molina, conocido como “El Tornado”.

La información señala que “El Tanque” operaba bajo las órdenes de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Bimbo”, identificado como hijastro de Oseguera Cervantes.

¿De qué delitos señalan a “El Tanque”?

La SSPC informó que las investigaciones vinculan a Cazarín Molina con distintos delitos. Entre los delitos mencionados se encuentran:

Homicidio.

Extorsión.

Privación ilegal de la libertad.

Robo de hidrocarburos.

Lavado de dinero.

Tráfico de drogas.

Harfuch también señaló una presunta participación de Cazarín Molina en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano ocurrido en Jalisco en 2015, durante una operación relacionada con la captura de “El Mencho”. En ese hecho murieron integrantes del Ejército y de la entonces Policía Federal.

¿Qué relación tiene “El Tanque” con los empresarios Amílcar y Luis Alberto Olán?

La información proporcionada también relaciona la investigación sobre Cazarín Molina con los empresarios tabasqueños Jorge Amílcar Olán Aparicio y Luis Alberto Olán Aparicio.

De acuerdo con una investigación difundida por Latinus en agosto, Luis Alberto Olán habría tenido contacto con “El Tanque” a petición de su hermano Amílcar Olán.

El objetivo de esa comunicación habría sido buscar que cesaran las extorsiones contra un empresario relacionado con una mina de balasto que abastecía obras del Tren Maya y del Tren Interoceánico.

Según la información citada, la llamada habría ocurrido en 2023. En ella, Luis Alberto Olán habría relatado a su hermano que, debido a su cercanía con Cazarín Molina, el CJNG dejó de extorsionar al propietario de una mina de balasto ubicada en el sur de Veracruz.

Estos señalamientos corresponden a información periodística y forman parte del contexto de las investigaciones; no implican por sí mismos una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

¿Qué antecedentes tiene “El Tanque”?

Según el Universal, en 2015 fue detenido junto con su hermano César Cazarín Molina, “El Tornado”, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Posteriormente, Iván Cazarín fue recluido en el Cefereso 2 Occidente, en Puente Grande, Jalisco, por una averiguación previa relacionada con la portación de arma de fuego.

Los antecedentes señalados incluyen:

El 18 de noviembre de 2015 habría sido detenido junto con su hermano en Tlajomulco de Zúñiga.

El 3 de marzo de 2016 se cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión por delitos contra la salud.

El 4 de mayo de 2016 fue trasladado al Cefereso 2 Occidente, en Jalisco.

En 2022 fue relacionado con el hallazgo de tres hombres desmembrados en Veracruz.

En julio de 2024 fue vinculado en investigaciones con el decomiso de 6.8 toneladas de marihuana en el puerto de Veracruz, con destino a República Dominicana.

La información proporcionada no establece cuándo ni por qué motivo habría quedado en libertad después de sus detenciones anteriores.

¿Qué dijo Estados Unidos sobre “El Tanque”?

De acuerdo con la información proporcionada por el Universal, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Cazarín Molina entre las personas sancionadas en septiembre de 2024 por sus presuntos vínculos con el CJNG.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo habría identificado como líder de una red en la que estarían involucradas ocho personas y 26 empresas, presuntamente utilizadas para evadir impuestos y realizar contrabando transfronterizo de combustible.

El material también señala que, a partir de esa identificación, hubo intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

¿Qué relación investigan entre “El Tanque” y La Barredora?

Documentos militares correspondientes a 2021 y 2022, obtenidos mediante el hackeo conocido como Guacamaya Leaks, mencionan presuntos vínculos de Cazarín Molina con La Barredora, organización con operaciones en Tabasco.

La información proporcionada señala que esa estructura habría operado bajo la protección de Hernán Bermúdez Requena, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco y permanece recluido en el penal de El Altiplano, Estado de México.

Este antecedente proviene de documentos filtrados y debe distinguirse de una resolución judicial.

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¿Qué aseguraron durante la detención en Zapopan?

La captura ocurrió después de trabajos de gabinete y campo mediante los cuales las autoridades identificaron la zona de movilidad de Cazarín Molina.

El operativo se realizó en Zapopan, Jalisco, y participaron fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del CNI y labores de agentes de investigación de la SSPC y de la AIC.

Durante la intervención fueron asegurados:

Un vehículo.

Un arma de fuego.

Diversas dosis de droga.

Harfuch informó que Cazarín Molina fue detenido en flagrancia y posteriormente quedó a disposición de la FEMDO.

¿Qué sigue para “El Tanque” después de su detención?

El siguiente paso corresponde a la autoridad ministerial. Cazarín Molina fue puesto a disposición de la FEMDO, que deberá determinar su situación jurídica conforme al procedimiento correspondiente.

La SSPC señaló que la captura forma parte de las acciones derivadas de líneas de investigación del Centro Nacional de Inteligencia y de la coordinación entre instituciones federales.