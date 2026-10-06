Joven de 20 años limpia solo los ríos más contaminados de India tras el abandono de un grupo de voluntarios y sus videos exponen una crisis que afecta a 271 ríos

Un proyecto que comenzó como una iniciativa personal terminó convirtiéndose en un fenómeno en redes sociales, mientras la contaminación de los cuerpos de agua evidencia un problema ambiental que alcanza a cientos de tramos fluviales en India.

En Madhya Pradesh, India, un estudiante convirtió sus fines de semana en jornadas de limpieza de ríos y arroyos contaminados, una labor que comenzó de manera personal y terminó llamando la atención internacional por sus resultados y la viralización de sus videos.

¿Quién es el joven que decidió limpiar los cauces?

Se trata de Surendra Singh Choudhry, un estudiante de 20 años conocido en redes sociales como Bittu Tabahi y residente de Biaora, en el distrito de Rajgarh, Madhya Pradesh.

Desde comienzos de año, Choudhry dedica sus fines de semana a retirar residuos de distintos cuerpos de agua de la región, principalmente del río Ajnar y sus afluentes.

El joven no forma parte de una campaña gubernamental ni de una organización ambiental. De acuerdo con la información difundida sobre su trabajo, decidió iniciar las labores por cuenta propia y utiliza parte de sus ingresos para comprar materiales de protección y recolección.

¿Cómo comenzó a limpiar los ríos?

El proyecto comenzó con la participación de algunos voluntarios, pero el grupo terminó abandonando las actividades.

Choudhry decidió continuar solo y concentrarse en recuperar diferentes tramos de los cauces. En algunos sitios, las labores de limpieza se prolongaron durante dos o tres meses.

Su trabajo incluye la recuperación de escalinatas, márgenes y zonas donde la acumulación de basura impedía el flujo normal del agua.

¿Qué encuentra durante las jornadas de limpieza?

Los videos publicados por el joven muestran zonas cubiertas por residuos que permanecían acumulados durante largos periodos.

Entre los materiales que retira se encuentran:

Botellas de plástico

Bolsas y otros residuos urbanos

Maleza

Desechos acumulados en las orillas

Basura depositada alrededor de los cauces

Las grabaciones muestran el proceso de limpieza y los cambios que experimentan algunos de los lugares después de varias semanas de trabajo manual.

¿Por qué sus videos se volvieron virales?

La constancia de Choudhry hizo que sus publicaciones comenzaran a ganar una audiencia cada vez mayor en redes sociales.

El joven ya supera el millón de seguidores en Instagram, donde documenta las intervenciones que realiza en distintos puntos de la región.

La difusión de sus videos también generó cuestionamientos sobre el papel de las autoridades locales y sobre la razón por la que un estudiante debe realizar de manera individual trabajos relacionados con el mantenimiento de los cuerpos de agua.

¿Qué dijo Anand Mahindra sobre su trabajo?

La historia alcanzó una audiencia todavía mayor después de que el empresario Anand Mahindra compartiera los videos de Choudhry en X.

Mahindra destacó la perseverancia del joven y señaló que las redes sociales también pueden utilizarse para generar un impacto positivo mediante acciones concretas en las comunidades.

La publicación ayudó a que el trabajo realizado durante meses dejara de ser un proyecto conocido principalmente en la región y alcanzara atención internacional.

¿Qué problema de contaminación enfrenta India?

La situación del río Ajnar forma parte de un problema ambiental mucho más amplio en India.

De acuerdo con el Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB), el país registra 296 tramos severamente contaminados en 271 ríos, distribuidos en 32 estados y territorios.

Según datos citados por Times of India, 37 de esos sectores se encuentran en la categoría de mayor peligrosidad ambiental y 18 corresponden a Madhya Pradesh.

La contaminación está relacionada, entre otros factores, con la falta de infraestructura suficiente para el tratamiento de aguas residuales y con la disposición inadecuada de residuos en las riberas.

¿Las autoridades asumirán la limpieza del río Ajnar?

Hasta ahora, la viralización del caso no se ha traducido en un anuncio público de las autoridades municipales para asumir formalmente las labores que realiza Choudhry.

Por ello, el joven continúa realizando las jornadas de limpieza de manera independiente, mientras sus videos muestran tanto la magnitud de la contaminación como los resultados de retirar manualmente los residuos.

Su caso evidencia el impacto que una iniciativa individual puede alcanzar en redes sociales, pero también expone los límites de depender de esfuerzos personales frente a un problema ambiental que requiere infraestructura, mantenimiento permanente y participación institucional.

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