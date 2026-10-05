“De las lunas, la de octubre es la más hermosa”: Pedro Infante. La ciencia explica si el dicho popular es real o un mito

La percepción de su tamaño, las condiciones del cielo y la distancia entre la Tierra y la Luna pueden influir en cómo observamos a nuestro satélite. Foto: Janeth Mayorquin

Entre el legado de Pedro Infante, el fin de las lluvias en México y una ilusión óptica que engaña al cerebro: la UNAM y la NASA revelan la verdad detrás del mito astronómico de este mes.

“De las lunas, la de octubre es la más hermosa” es una de esas frases que cada otoño vuelve a aparecer en México. La canción popularizada por Pedro Infante convirtió esta idea en parte del imaginario mexicano, pero ¿realmente la Luna luce diferente durante este mes?

La respuesta corta es que octubre no hace que la Luna sea físicamente más hermosa. Nuestro satélite no cambia sus características por llegar el décimo mes del año. Sin embargo, existen varios factores astronómicos, atmosféricos y de percepción que pueden hacer que muchas personas la vean de una manera particularmente espectacular.

La percepción de su tamaño, las condiciones del cielo y la distancia entre la Tierra y la Luna pueden influir en cómo observamos a nuestro satélite. Foto: Archivo

En 2026, además, la Luna llena de octubre llegará la noche del 25 de octubre en México y será conocida tradicionalmente como la Luna del Cazador. NASA señala que esta Luna llena ocurrirá el 26 de octubre en tiempo universal.

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¿Qué tiene de especial la Luna de octubre?

Desde el punto de vista astronómico, no existe una “Luna de octubre” con características especiales todos los años. La Luna sigue el mismo ciclo durante los 12 meses y sus fases dependen de la posición que ocupa respecto al Sol y la Tierra.

La percepción de su tamaño, las condiciones del cielo y la distancia entre la Tierra y la Luna pueden influir en cómo observamos a nuestro satélite. Foto: Janeth Mayorquin

Entonces, ¿de dónde viene la fama?

Una de las explicaciones está en las condiciones para observar el cielo. La astrónoma Julieta Fierro, del Instituto de Astronomía de la UNAM, ha explicado que una posible razón de que la Luna de octubre parezca más hermosa es que en esta época termina la temporada de lluvias en buena parte del territorio mexicano, por lo que el cielo puede encontrarse más despejado.

El propio Instituto de Astronomía de la UNAM ha señalado que, cuando termina la temporada de ciclones, las condiciones atmosféricas pueden favorecer que la Luna se observe con mayor brillo.

La Luna puede parecer más grande de lo que realmente es

Otro elemento entra en juego cuando la Luna está cerca del horizonte: la ilusión lunar.

NASA explica que nuestro satélite puede parecer considerablemente más grande cuando está cerca del horizonte que cuando se encuentra alto en el cielo, aunque las fotografías demuestran que su tamaño aparente prácticamente no cambia. Se trata de una ilusión relacionada con la manera en que nuestro cerebro procesa la información visual.

Por eso, una Luna llena que aparece sobre edificios, montañas, árboles u otros elementos del paisaje puede producir la sensación de que es enorme.

El efecto es especialmente llamativo durante los primeros momentos después de la salida de la Luna, cuando todavía se encuentra cerca del horizonte.

La percepción de su tamaño, las condiciones del cielo y la distancia entre la Tierra y la Luna pueden influir en cómo observamos a nuestro satélite. Foto: Janeth Mayorquin

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La distancia entre la Tierra y la Luna también cambia

La órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto. Debido a su trayectoria elíptica, hay momentos en los que se encuentra más cerca de nuestro planeta y otros en los que está más lejos.

El punto de mayor cercanía se conoce como perigeo, mientras que el de mayor distancia es el apogeo.

Esa diferencia sí modifica ligeramente el tamaño aparente de la Luna. NASA explica que cuando una Luna llena coincide con una posición cercana al perigeo puede producirse una superluna, que puede parecer hasta aproximadamente 14% más grande y 30% más brillante que una Luna llena cercana al apogeo.

Pero esto no significa que octubre tenga una superluna cada año.

¿Y qué pasa con la Luna de octubre de 2026?

Aquí hay un dato interesante para este año.

La Luna llena de octubre de 2026 ocurrirá el 25 de octubre, mientras que el siguiente perigeo tendrá lugar el 28 de octubre. En otras palabras, ambos acontecimientos estarán relativamente próximos, pero no coincidirán.

Por eso, la Luna llena de octubre de 2026 no debe presentarse como una superluna.

De hecho, el calendario lunar de 2026 muestra que la Luna estará todavía más cerca de la Tierra durante el perigeo de finales de octubre que durante la Luna llena, mientras que la superluna propiamente dicha llegará más adelante, en noviembre y diciembre.

Esto ayuda a entender por qué no se puede decir que “la Luna de octubre” sea más grande todos los años: la relación entre la Luna llena y el perigeo cambia de un año a otro.

La percepción de su tamaño, las condiciones del cielo y la distancia entre la Tierra y la Luna pueden influir en cómo observamos a nuestro satélite. Foto: Janeth Mayorquin

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Entonces, ¿por qué octubre tiene fama de tener las lunas más bonitas?

Aquí la ciencia y la tradición pueden convivir.

La frase se hizo especialmente popular en México gracias a la canción “Luna de octubre”, compuesta por José Antonio Michel y popularizada por Pedro Infante. Desde entonces, la idea de que las lunas de este mes son las más hermosas quedó profundamente asociada con el imaginario mexicano.

La Luna de octubre puede seguir siendo la más hermosa para quien la observa, aunque la astronomía no la considere excepcional por el simple hecho de pertenecer a este mes.