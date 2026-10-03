Más de 33 mil gatos ya fueron registrados en Cat Collector, la aplicación que convierte fotografías de felinos encontrados durante caminatas en stickers y colecciones digitales

Cat Collector es una aplicación para coleccionar gatos mediante fotografías. | Crédito: Cat Collector

Cat Collector lleva la lógica de una Pokédex al mundo real y permite coleccionar gatos sin tocarlos, la aplicación ya tiene registros de 134 países.

¿Alguna vez se ha encontrado con un gato durante una caminata y ha pensado que le gustaría volver a verlo? Cat Collector convirtió esa idea en una aplicación: la propuesta consiste en fotografiar a los felinos que aparecen en el camino, guardar cada encuentro y formar una colección personal.

De acuerdo con la página oficial de Cat Collector, la aplicación busca transformar una caminata cotidiana en una búsqueda de gatos, sin necesidad de perseguirlos, tocarlos o intentar llevárselos a casa.

La idea toma elementos de los juegos de colección, como Pokémon GO, pero los lleva al mundo real. En lugar de capturar criaturas virtuales, cada usuario registra a los gatos que encuentra en su entorno.

¿Qué es Cat Collector y para qué sirve?

Cat Collector es una aplicación para coleccionar gatos mediante fotografías. Cada vez que una persona encuentra uno, puede tomarle una foto y convertir ese momento en una tarjeta digital.

La aplicación está pensada para quienes disfrutan observar gatos durante sus recorridos, pero no necesariamente pueden tener uno en casa.

Su funcionamiento parte de una dinámica sencilla:

Encontrar un gato. Fotografiarlo. Guardar el encuentro en la colección. Registrar dónde fue encontrado. Compartirlo con otras personas. Descubrir otros gatos de la zona.

El resultado es un álbum de colecciones como una especie de Pokédex.

¿Cómo se capturan los gatos en la aplicación?

La “captura” ocurre únicamente mediante la cámara del teléfono. El usuario encuentra un gato, apunta y toma una fotografía.

Después, la aplicación convierte el registro en una especie de sticker o tarjeta coleccionable, que incluye la fotografía del gato, el lugar donde fue encontrado y el nombre de quien lo registró.

También es posible incorporar a la colección gatos que hayan sido encontrados por amigos y compartidos mediante enlaces.

La propuesta busca que el registro sea parte de una actividad cotidiana. Una caminata por el vecindario puede convertirse así en una oportunidad para encontrar nuevos gatos y ampliar la colección.

Te puede interesar: Por qué los gatos prefieren a las personas que los ignoran según un veterinario

¿Qué información guarda de cada gato?

Uno de los elementos principales es el mapa personal.

Cada gato queda asociado con el sitio donde fue encontrado, de manera que el usuario puede consultar sus propios hallazgos y observar cómo se va formando un mapa de los gatos que ha visto.

Además, Cat Collector incorpora funciones sociales:

Permite compartir gatos con amigos.

Los gatos pueden enviarse como stickers de iMessage.

Es posible publicar un gato en una historia de Instagram.

Otras personas pueden tocar la publicación y añadir ese sticker a su propia colección.

La plataforma cuenta con un ranking semanal del vecindario para mostrar qué gatos han sido más coleccionados.

Así, el registro individual también puede convertirse en una actividad compartida.

¿Cat Collector identifica la raza de los gatos?

No. Y esta diferencia es importante.

La aplicación plantea la colección a partir de gatos reales y sus características visibles, pero no pretende determinar mediante una fotografía si un ejemplar pertenece a una raza específica.

Esto tiene una explicación: la mayoría de los gatos que una persona encuentra en la calle no pertenecen a una raza con pedigrí. Por eso, identificar automáticamente a un gato común como Maine Coon, Siamés u otra raza a partir de una fotografía puede llevar a conclusiones incorrectas.

En su lugar, la propuesta de la página oficial es observar el color y el patrón del pelaje, características que sí pueden apreciarse directamente.

¿Qué tipos de gatos se pueden coleccionar?

El sitio oficial propone una lista inicial de 16 tipos de pelaje y patrones. No se trata de especies ni de razas, sino de características visibles.

Entre ellos están:

Gatos de un solo color

Negro



Blanco



Gris o azul



Naranja o rojo

Gatos atigrados

Tipo “mackerel”, con rayas verticales estrechas.



Clásico, con remolinos más marcados.



Moteado, con el patrón interrumpido en forma de manchas.



Atrigrado con manchas, con un pelaje con aspecto moteado y pocas rayas visibles.

Gatos de dos o tres colores

Tuxedo (de esmoquín), generalmente negro con pecho y patas blancas.



Vaca o harlequin, principalmente blanco con manchas negras.



Van, blanco con color concentrado en la cabeza y la cola.



Calico, con negro, rojo y blanco.



Tortoiseshell o tortie (caparazón de tortuga), con colores negro y rojo mezclados.



Torbie, que combina el patrón tortoiseshell con rayas atigradas.

Otros patrones

Colorpoint, con el cuerpo más claro y zonas oscuras en cara, orejas, patas y cola.



Longhair (pelo largo), utilizado para gatos con pelo largo.

La propia plataforma recomienda no intentar identificar características genéticas más específicas únicamente a partir de una fotografía tomada rápidamente. Diferencias como chocolate frente a negro, o azul frente a lila pueden requerir una observación mucho más precisa.

¿Por qué se habla de una Pokédex de gatos?

La idea no es completamente nueva. Los videojuegos llevan décadas utilizando una dinámica basada en salir, encontrar, registrar y completar una colección.

Un ejemplo conocido es Pokémon GO, que llevó parte de esa mecánica al mundo físico desde 2016.

También ocurre algo parecido con las aplicaciones de observación de la naturaleza. Plataformas como Seek e iNaturalist permiten registrar plantas y animales reales. Incluso existen aplicaciones que utilizan la idea de una “Pokédex de la vida real” para reunir diferentes especies.

La diferencia de Cat Collector está en concentrarse únicamente en los gatos que una persona encuentra en su entorno.

La aplicación convierte a un gato que normalmente sería parte del paisaje cotidiano en un hallazgo que puede registrarse y conservarse.

¿Se puede usar Cat Collector sin tener un gato?

Sí. De hecho, la propuesta está pensada precisamente para registrar gatos que se encuentran durante los recorridos, no para coleccionar animales como mascotas.

Una persona puede encontrarse con un gato en una banqueta, una ventana, un parque o cualquier otro sitio permitido y guardar el momento mediante una fotografía.

La colección, por tanto, no implica apropiarse del animal.

¿Cómo fotografiar gatos sin molestarlos?

La página oficial plantea que la dinámica debe realizarse respetando al animal. La fotografía es la “captura”, no el contacto físico. Para hacerlo de manera responsable:

Mantenga una distancia prudente.

Permita que el gato decida si quiere acercarse.

No persiga ni acorrale al animal.

No intente cargarlo si no lo conoce.

No entre a patios o propiedades para conseguir una fotografía.

Evite acercarse a gatos que muestren señales de incomodidad.

¿En qué celulares está disponible Cat Collector?

La aplicación puede encontrarse en App Store y Google Play, según la información proporcionada en su página oficial. El registro es sencillo: solo solicita ingresar un nombre de usuario.

La plataforma también señala que es gratuita y que no requiere crear una cuenta para comenzar a utilizar su dinámica básica, aunque la información proporcionada para las distintas tiendas puede variar según la plataforma y la versión disponible.

¿Cuántos gatos y países participan?

Los datos publicados por Cat Collector muestran que la idea ya se ha extendido fuera de un solo país.

La página de la aplicación registra:

134 países participantes

Más de 33 mil gatos capturados mediante fotografías

La cifra refleja los registros dentro de la plataforma y no significa que se haya contabilizado a todos los gatos existentes en esos países.

Una colección de gatos que no requiere llevarlos a casa

La propuesta de Cat Collector parte de una idea sencilla: convertir los encuentros casuales con gatos en recuerdos digitales.

Cada fotografía puede convertirse en una tarjeta, aparecer en un mapa y compartirse con otras personas. La colección puede crecer con los gatos encontrados personalmente o con aquellos que llegan mediante amigos.

La propia aplicación plantea que no se trata de poseer a los animales. El objetivo es encontrarlos, registrarlos y seguir buscando.

En ese sentido, una caminata habitual puede convertirse en una búsqueda para completar una colección de gatos reales, siempre con una regla básica: la fotografía se queda en el teléfono, mientras el gato sigue su camino.

Te puede interesar: Un estudio de la Universidad de Cornell identifica por primera vez el síndrome de Marfan en dos gatos domésticos y descubre cómo una alteración en ambas copias del gen FBN1 les permitió conservar suficiente función para llegar a la edad adulta