El colesterol LDL elevado impacta en la salud del corazón de los mexicanos

Ciudad de México.- El colesterol LDL alto es una condición que se relaciona a las enfermedades cardiovasculares. Es muy posible que la población ni tenga idea de que sus niveles de colesterol están por encima de las recomendaciones médicas.

Durante esta época de pandemia ha sido crucial el estar al pendiente de nuestra salud. Por otro, lado se ha descuidado los exámenes periódicos de laboratorio para conocer los rangos de colesterol y triglicéridos en el organismo.

Esto, se refleja en las estadísticas donde resulta que el 43% de los mexicanos adultos tienen un colesterol alto y no lo saben.

¿Para qué sirve el colesterol?

El colesterol es una grasa indispensable que necesita el cuerpo para la vida. El colesterol en altas concentraciones en sangre se relaciona a la obstrucción de las arterias por su depósito en este tejido, enfermedad que se conoce como ateroesclerosis. Sus complicaciones como el infarto en el corazón o en el cerebro son la principal causa de muerte en nuestro país.

El Dr. Abel Alberto Pavía López, especialista en Cardiología Intervencionista en la Ciudad de México, hizo un llamado a las personas que padecen comorbilidades como la diabetes, obesidad y sobre todo en las pacientes con preinfartos que se realicen un análisis de laboratorio cada seis meses, obviamente asistido con su médico para conocer los niveles de colesterol en la sangre y así evitar las complicaciones de las enfermedades cardiacas, y por ende la muerte.

La ingesta calórica de los mexicanos se ha modificado a través de la década, aunado con el alto consumo de bebidas energizantes ha llevado al aumento de la obesidad y diabetes mellitus tipo 2.

Aterosclerosis

La edad avanzada no es un determinante para desarrollar la aterosclerosis; los altos niveles de colesterol en sangre en etapas tempranas son causa de muerte prematura.

Por ejemplo, cuando una madre tiene una mala alimentación en el momento de la gestación, es probable que al nacimiento se encuentren placas de grasa en la arteria aorta y podría tener un infarto entre los 20 y 40 años de edad.

Ante esta situación, se recomienda asistir a una cita médica para que el especialista conozca los niveles adecuados de colesterol LDL del paciente que van de 100 a 160 mg/dl.

Cambio de dieta y ejercicio

En el caso de que fueran superiores a lo establecido, el médico puede optar por cambiar la dieta y el ejercicio del paciente para bajar el rango de colesterol LDL, si esto no sucede el especialista puede elegir una serie de fármacos adecuado para cada tratamiento.

Por lo tanto, cuando un paciente presentó un evento cardiaco o cerebro vascular es necesario que se vigilen estrictamente los niveles de colesterol para prevenir un evento posterior.

La importancia de vigilar los niveles de colesterol LDL en la sangre es incrementar la expectativa de vida cuando se tratan en la etapa de adulto joven. Por otro lado, el Dr. Pavía, señala el impacto en la población femenina, en este grupo la muerte por enfermedades del corazón es mayor que la de cáncer de mama.

Concientización de enfermedades y salud cardiovascular

La asociación Pacientes de Corazón tiene como consigna fomentar la concientización de las enfermedades y salud cardiovascular, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. Actualmente, tiene comunicación virtual con los pacientes de enfermedades cardiovasculares. Y al público en general les recuerda que el colesterol es un principal factor para desarrollar problemas del corazón.

Por último, el Dr. Abel Alberto Pavía destacó la frase: “La expectativa de vida en el mundo está subiendo. No permitamos que en México baje. Si vamos a vivir más tiempo que sea, no solo con un cuerpo saludable, sino que estemos mentalmente bien. La única forma de que no haya infartos cerebrales es darle marcha atrás al colesterol LDL, bajar la glucosa y la presión arterial.

*Fuente: Paco (Pacientes de corazón)