Cáncer de mama registra el mayor número de casos nuevos en México el mundo

Ciudad de México.- En México el cáncer de mamá ocupó el primer lugar en número de nuevos casos y registro de fallecimientos por cáncer durante el 2020. A nivel mundial, el cáncer de mamá también se ubicó como el tipo de cáncer con mayor número de nuevos casos en el mismo año y en el cuarto lugar por su número de fallecimientos.

El cáncer de mama es una enfermedad en la que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos de la mama. Este cáncer se puede presentar tanto en hombres como en mujeres, pero es más común su incidencia en mujeres.

El tipo de cáncer de mama que se desarrolle dependerá de qué células de la mama se conviertan en cáncer. El tipo más común de cáncer de mama es el “carcinoma ductal”, el cual comienza en las células que recubren los conductos lácteos. Otros tipos de cáncer de mama más frecuentes son: carcinoma ductal in situ (DCIS), carcinoma ductal invasivo o infiltrante y carcinoma lobulillar invasivo.

Tipos de cáncer

El Dr. Antonio Nateras, director médico asociado de Oncología en MSD, señala que “el cáncer de mama puede ser invasivo o no invasivo. El cáncer de mama invasivo es un cáncer que se disemina a los tejidos circundantes y/u órganos distantes, mientras que el no invasivo no va más allá de los conductos lácteos o los lóbulos de la mama”, indica.

Existen tres subtipos principales de cáncer de mama, los cuales se determinan a partir de pruebas específicas en una muestra del tumor:

Receptor hormonal positivo: Este tipo de cáncer puede depender de las hormonas estrógeno y / o progesterona para crecer. Los cánceres con receptores hormonales positivos pueden ocurrir a cualquier edad, pero son más comunes en mujeres que han pasado por la menopausia.

HER2 positivo: Los cánceres de mama positivos para HER2 crecen más rápidamente.

Triple negativo: El cáncer de mama triple negativo constituye aproximadamente el 15% de los cánceres de mama invasivos. El cáncer de mama triple negativo parece ser más común entre las mujeres más jóvenes.

La manifestación de signos y síntomas del cáncer de mama son diferentes en cada persona, sin embargo, estas son las principales señales de advertencia que se pueden identificar:

Un bulto o un engrosamiento en el seno o debajo del brazo.

Cambio en el tamaño o la forma de la mama.

Secreción del pezón que ocurre repentinamente, tiene sangre o solo ocurre en un seno.

Cambios físicos, como un pezón hacia adentro o una llaga ubicada en el área del pezón.

Irritación o cambios en la piel, como arrugas, hoyuelos, descamación o nuevos pliegues.

Un seno caliente, rojo e hinchado con o sin sarpullido con hoyuelos que se asemejan a la piel de una naranja.

Dolor en el pecho, particularmente dolor en el pecho que no desaparece.

Existen una serie de factores que pueden incrementar el riesgo de que una persona desarrolle cáncer de mama, algunos de ellos son:

Ser mujer.

Tener edad avanzada.

Antecedentes personales y familiares de cáncer de mama.

Herencia genética.

Exposición a la radiación.

Obesidad.

Comenzar el periodo menstrual a una edad más temprana.

Inicio de la menopausia a una edad más avanzada.

Tener un primer hijo a una edad mayor.

No haber estado embarazada.

Terapia hormonal posmenopáusica.

Beber alcohol.

El Dr. Antonio Nateras puntualiza que existen factores de riesgo que por su naturaleza no se pueden cambiar, sin embargo, existen otras maneras en que se puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama modificando algunos aspectos de la salud personal y estilo de vida, como hacer ejercicio la mayoría de los días de la semana, limitar el consumo del alcohol, mantener un peso y una dieta saludable, entre otros.

Las diferentes opciones de tratamiento para el cáncer de mama se basan en el tipo de cáncer, etapa y cualquier otro factor especial, incluida su salud general. Los principales tipos de tratamientos que existen para el cáncer de mama son la cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, terapia de medicamentos dirigidos e inmunoterapia.

En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el cual se conmemora el 19 de octubre, MSD se une a esta conmemoración a través de una serie de materiales para prensa que tienen como fin incrementar el conocimiento y fomentar la atención oportuna del cáncer mama.



*Fuente: MSD