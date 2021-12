Aplica estas ideas y consigue dinero extra para los regalos de Navidad

Ciudad de México.- Con diciembre también llegan los regalos. Este mes se caracteriza por diversas festividades en las que comúnmente se dan obsequios, ya sea Navidad, año nuevo o los intercambios de fin de año en escuelas u oficinas.

“Si bien este mes también representa un ingreso extra para muchos trabajadores (aguinaldo, bono de fin de año, etc.), esto no siempre es suficiente para contrarrestar los gastos de temporada, en particular si a esto se le suman otros compromisos financieros como el pago de la renta o de servicios, además de la compra de las cenas de temporada”, refiere Modesto Gutierrez, presidente y Cofounder de Miio, el primer Telcobank de México y América Latina.

Un análisis de Tindeo encontró que en 2020, la cena y los regalos navideños representaron un gasto promedio para los mexicanos de 4 mil 500 pesos.

Planeación financiera para dar más regalos

No obstante, con una buena planeación financiera y el apoyo de ingresos adicionales es posible dar regalos de Navidad, sin que estos representen una deuda para año nuevo. De acuerdo con Miio, éstas son 5 ideas para conseguir dinero extra:

1) Tutor online. Hoy en día existen diversos sitios digitales en donde se ofrecen cursos, desde cocina hasta manualidades, no necesariamente tienen que ser conocimientos demasiado técnicos o especializados. Aprovecha tus habilidades en cualquier campo y prepara un curso que te ayude a compartir tus conocimientos y a ganar dinero extra.

2) Vende recargas telefónicas. En México existen algunas soluciones financieras que permiten a sus usuarios hacer recargas telefónicas y obtener a cambio una comisión. Todo esto desde su aplicación móvil. De acuerdo a la Tercera Encuesta de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, el, 71% de los usuarios con servicio prepago respondieron que realizan este tipo de recargas por montos de 31 a 100 pesos de manera mensual, por lo tanto es un mercado por demás grande que representa una gran oportunidad de tener un ingreso adicional.

3) Aprovecha los marketplace. Puedes echar a andar un pequeño negocio digital. Gracias a los marketplace puedes llevar tus productos a una gran cantidad de clientes. Usa la temporada a tu favor y coloca mercancía acorde a las fechas.

4) Encuestador. Actualmente existen muchas compañías que pagan para que las personas resuelvan encuestas digitales, considéralo esto como una gran opción para ganar un dinero extra para tus regalos navideños. Existen muchas plataformas tecnológicas o apps que se dedican a ello.

5) Cuidador o paseador de perros. Tener una mascota y procurar el máximo cuidado es prioritario para sus dueños; sin embargo, no siempre tienen tiempo para hacerlo de la mejor manera o tal vez tengan que salir de viaje por temporada. Si te gustan las mascotas, aprovecha esa demanda y conviértete en un cuidador o paseador de perros.

*Fuente: Miio