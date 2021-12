Claves para regalar joyas en cada ocasión especial

Hacer un regalo a alguien que apreciamos no es tan complicado, pero regalar joyería requiere de cuidado e incluso tradición, ya que va a depender en gran parte de la ocasión, la relación con la persona o para celebrar que se ha logrado alguna meta importante, para lo que hay que saber elegir bien.



El tipo de joya puede variar también, depende de la persona a la que le vayas a regalar, pero unos aretes de plata o cualquier otro metal, siempre son una excelente elección, sin embargo, cada caso es diferente.



La idea siempre será hacer sentir bien a la otra persona, sin incomodidades ni salirse de lo adecuado, ya que cada joya tiene un significado distinto, además se debe adaptar al momento y los gustos.

¿Cuáles son las claves para regalar joyas adecuadamente?



Aférrate a un presupuesto

Por más que quieras sorprender a la otra persona, es necesario que evites gastar más de lo que puedes, ya que algunas joyas podrían ser costosas, así que ten en cuenta primero del dinero que puedes disponer para comprarlas.



Al tener un presupuesto, tendrás más claro que elegir y pedir que se te muestre joyería que no sea más cara de lo esperado, así evitarás expectativas y momentos incómodos, también es una forma de evitar gastar más de lo que deberías.



Toma en cuenta los gustos de la otra persona y no los tuyos

Recuerda que el regalo es para ese ser que aprecias, no para ti, además puede ser que tus gustos sean muy distintos, así que investiga un poco sobre qué joyas le gustan o cuales utiliza a menudo, para que realmente disfrute tu regalo y no sea un objeto más para almacenar en un cajón.



La ocasión es muy importante

Hay piezas de joyería que tienen significados muy marcados, como es el caso de los anillos de compromiso, así que es mejor evitar malos entendidos, debes buscar una pieza neutral o que se adapte al evento por el que vas a regalarla.



También es importante tener en cuenta el contexto en el que se está dando la joya, ya que puede ser incómodo que, por ejemplo, en un intercambio de regalos llegues con una joya más cara del precio determinado, lo que puede ser inapropiado para la ocasión.

¿Qué regalar de acuerdo a cada ocasión?

Como ya hemos mencionado cada celebración es importante al regalar joyería, así que te daremos algunas ideas para que atines con el obsequio en cada momento específico:



En el día de San Valentín

Es el día ideal para regalar joyas a tu pareja, pero lo ideal es dárselo a la persona con la que llevas largo tiempo y no a quien apenas acabas de conocer, también es importante que haya una relación formal para empezar a regalar joyas.



Puedes elegir una cadena con dije, algunas pulseras, aretes o si quieres ir más allá, es el día ideal para pedir matrimonio con un bello anillo de compromiso.



Regalos en relaciones formales

Si tienes una relación seria desde hace algún tiempo, pero aún no lo suficiente para pedir matrimonio, puedes regalar alguna joya elegante, evitando los anillos, para lo que son buenas opciones las gargantillas o aretes, también podrías optar por un reloj que sea elegante y delicado con pedrería.



Joyas para algún familiar

Para las mujeres siempre son un buen regalo los aretes y para los hombres podría ser una cadena o incluso un reloj, todo depende de la ocasión, aunque estos se adaptan bien a fechas especiales los cumpleaños, celebraciones por algún logro o navidades.



Joyas para una celebración importante

La joyería es una opción única y elegante, que se puede adaptar a celebraciones realmente relevantes, como: El nacimiento de un hijo, la apertura de una compañía o incluso la compra de una propiedad, la idea es que con este obsequio se simbolice el gran significado del evento, por lo que realmente debe ser un momento importante.