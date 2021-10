Alexia de Holanda envuelta en polémica por fotografías con poca ropa

MÉXICO.- No han pasado ni dos meses desde que Alexia de los Países Bajos, princesa de Orange-Nassau, dejó a su familia y su país para irse a estudiar la preparatoria en el Atlantic College, un internado ubicado en Gales, Reino Unido, que forma parte de la red de Colegios del Mundo Unido (UWC, por sus siglas en inglés), cuando ya protagonizó su primer escándalo estudiantil.

Y es que en las últimas horas se han comenzado a difundir a través de redes sociales una serie de imágenes de la hija del rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos y de su esposa la reina Máxima de Holanda, posando con poca ropa.

Lo anterior a propósito de la semana Queer que se celebró en el internado galés en el que también estudia la princesa Leonor de Borbón, hija del rey Felipe VI de España y de su esposa, la reina consorte Letizia Ortiz y, que además es la primera en la línea de sucesión al trono español. Según la información que se ha dado a conocer, el principal objetivo de la celebración de esta semana en el colegio es dar visibilidad a los jóvenes que se identifican con el colectivo LGBTTTIQ+, que según una encuesta realizada por la institución arrojó que el 32% de sus estudiantes sí pertenecen a la diversidad sexual y otro 12% afirmó tener dudas sobre su orientación sexual.



Las celebraciones incluyeron un desfile en ropa interior y otras iniciativas en las que la princesa Alexia de los Países Bajos no dudó en participar, no obstante, su activismo la ha llevado a ser el centro de la polémica internacional dentro de la realeza europea, ya que según las fotos que se publicaron, luce vestida con una minifalda negra, un sostén rojo y haciendo sugerentes posiciones.

HOLANDA--> La Princesa Alexia de Orange-Nassau, hija del rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos y de su esposa la reina Máxima de Holanda, ha participando con solo 16 años en una bacanal LGTB.

Ante esto, el especialista en la familia real de los Países Bajos, Rick Evers, aseguró que en esta ocasión el pacto que la Casa Real tiene con la prensa sobre la difusión de imágenes e información privada sobre ellos, puede que no tenga relevancia en este caso, ya que el medio holandés "Ditjes en Datjes", sí publicó las fotos de la princesa.

"Se trata de una niña menor de edad que no ha elegido su puesto ni la atención que conlleva. Afortunadamente, a la propia princesa Alexia generalmente no le importa que se filtren esas imágenes. […] Habría sido muy diferente si la imagen hubiera sido tomada por un fotógrafo de la prensa sensacionalista, por ejemplo. Pero ahora las imágenes ya están en la red. No es agradable por parte de ‘Ditjes en Datjes’ -por el hecho de que es una menor-, pero no creo que realmente haya sanciones", dijo Evers.