Yuya comparte detalles sobre su embarazo: “En unas semanitas llegará”

MÉXICO.- Yuya sigue cautivando las redes desde que anunció que espera a su primer hijo al lado de su pareja, el cantante Siddharta. Y la influencer sigue demostrando que la maternidad puede ser, en algunos casos, la mejor noticia para alguien que anhela este suceso.

Tal es el caso de Mariand Castrejón, quien en pocas semanas se convertirá en madre primeriza con la llegada de Mar, su bebé. Así lo ha ido reportando desde sus redes sociales donde muestra el proceso a sus seguidores.

La más reciente noticia de la influencer fue que tendría un pequeño cambio, pues se mudaría de hogar para tener un espacio más ameno para su nueva familia que está formando con el intérprete de “Únicos”.

Mientras contaba las nuevas noticias, Yuya aparecía con un look casual, pues tiene la idea de no comprar ropa de maternidad para no usarla solo por un lapso temporal, y prefiere utilizar las mismas prendas que le quedan holgadas. Mientras lucía así, la youtuber comentó que realizarán una pequeña mudanza un par de mesios previo y posterior del nacimiento de Mar.

A través de sus historias de Instagram, Mariand compartió con sus fans que se encuentra organizando todo en su nueva casa para que su proceso como madre sea más amigable y menos complicado, según explicó. Y aunque de momento admite sentirse relajada, reveló que sí se ha cuestionado las decisiones que tomará en un futuro.

Oigan, yo siento que aparezco y desaparezco. Cada vez que desaparezco me llegan mensajitos de que ‘Ya pariste’. Todavía no, estamos en eso, en una semanitas pues llegará”, comentó Yuya.

Otro tema que salió a la luz durante su actualización sobre el embarazo fue la elección de pañales que optaría en los primeros meses de su bebé, ya que Yuya comentó que prefería utilizar de tela por la cuestión ecológica. “Hasta que tienes a tu criito pues ya piensas. No tengo pañales de tela, no sé cambiar pañales. Las toallitas que no tengan alcohol, estoy emocionada