Yuya le responde a fan una pregunta sobre su próximo hijo

MÉXICO.- La noticia del embarazo de Yuya impactó a todos sus fans que estuvieron pendientes de su canal desde el primer día, hay quienes aseguran que su embarazo marcó el fin de una era donde creen que empieza, ahora sí, el mundo adulto.

Esta noticia conmocionó a todos, y a pesar de que la historia se reveló hace algunos días, la youtuber no deja de ser tendencia en redes y su vídeo no ha parado de incrementar las visitas y Me gustas de distintos usuarios que se conmueven con su tierna narración.

Yo antes mirando los tutoriales de Yuya // Yo ahora viendo la noticia de que Yuya esta embarazada pic.twitter.com/70viX3dt27 — El Arrecho. (@Arrechounico) June 13, 2021

no puedo creer que yuya va a ser mamá cuantos años tengo????? — biancat⚡️ (@biancataboadar) June 13, 2021



A partir de esto surgieron millones de publicaciones en todas las plataformas sociales, su nombre resonó más y “Mar” queda en espera de ser uno de los bebés más anhelados por los internautas.

Posiblemente la bandeja de Mariand, más conocida como Yuya, se desbordó de felicitaciones, buenos deseos, cariños sinceros y preguntas misteriosas. Una de éstas últimas fue publicada por un usuario en Twitter, quien demostró haber mandado un inocente mensaje sobre el signo zodiacal del primer hijo de la Blogger.

Amigos yuya me contesto �������� pic.twitter.com/ByLkEOWjtE — br0kola ��️�� (@britcontrerass) June 14, 2021

“Él va a ser lo que tenga que ser”, respondió Yuya. Haciendo alusión que el signo zodiacal no definirá a la personalidad ni esencia de su hijo. ¡A pesar de ser virgo!

Los que vieron la publicación respondieron rápidamente entre risas, bromas y algunos con argumentos negativos hacia el usuario de @britcontrerass, quien al final le confirmó que “como quiera lo vamos a querer mucho”.